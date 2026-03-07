¿Ya sabe Keylor Navas qué hará cuando se retire del fútbol? Esto nos dijo

Keylor Navas volvió a hablar sobre su pasión por el motocross durante la presentación del proyecto KN1, donde se dieron a conocer a los niños y jóvenes pilotos que forman parte del equipo impulsado por el guardameta.

El evento se realizó en El Moro, en Lindora, y allí el guardameta compartió detalles sobre su gusto por este deporte que llama la atención de muchos.

¿Se dedicará al motocross?

Durante el evento, le preguntamos a Keylor Navas si le gustaría dedicarse completamente al motocross una vez se retire del fútbol profesional.

Keylor Navas estuvo en una conferencia donde presentó a su equipo KN1. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Uno en la vida tiene que hacer lo que lo haga feliz, a mí me hace feliz el motocross y me hace feliz el fútbol. Ahorita mismo tenemos un grupo bastante bueno en el motocross, donde el equipo está funcionando y con patrocinadores que nos apoyan fielmente, y eso nos da mucha felicidad.

“Ya veremos cuando se acabe el fútbol, a nivel profesional, qué es lo que nos dice el corazón. Lo que sí sé es que trataré de pedirle mucho a Dios que me dé la oportunidad de hacer lo que me haga feliz”, confesó el portero.

Keylor reconoce que el fútbol y el motocross son sus pasiones. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Con estas palabras, el arquero dejó claro que aún no tiene una decisión definitiva sobre cuál disciplina ocupará su tiempo en ese momento, pero lo que sí dejó claro es que está viviendo el día a día y disfrutando de lo que le gusta.

Keylor se mostró muy contento con el crecimiento de su proyecto, al cual le ha dedicado mucho tiempo, esfuerzo y dedicación.