Esto es lo que se sabe de la lesión que sufrió David Guzmán en el juego contra Sporting FC

El fantasma de las lesiones persigue al volante del Saprissa David Guzmán, y el jueves por la noche tuvo que dejar el partido contra Sporting FC a causa de una molestia en su pierna.

Apenas a los 19 minutos del encuentro ante los albinegros, el mediocampista salió del terreno de juego.

El contención pudo haber sufrido un tirón, que lo dejaría fuera del encuentro ante Herediano, que será el domingo, a las 5 p.m.

David Guzmán (8) no estaría en el juego contra Herediano por una lesión. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Completando estudios

Este medio le consultó al departamento de prensa del equipo por la condición de salud de El Loco y esto nos informaron:

“Este domingo enviaremos el reporte médico, por el momento se están completando estudios médicos”.

En abril del año pasado sufrió un esguince en una de sus rodillas y en julio tuvo un desgarro en la pantorrilla.