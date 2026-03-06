Deportes

Esto es lo que se sabe de la lesión que sufrió David Guzmán en el juego contra Sporting FC

David Guzmán dejó el juego contra Sporting FC a los 19 minutos, por una molestia en su pierna

Por Yenci Aguilar Arroyo

El fantasma de las lesiones persigue al volante del Saprissa David Guzmán, y el jueves por la noche tuvo que dejar el partido contra Sporting FC a causa de una molestia en su pierna.

Apenas a los 19 minutos del encuentro ante los albinegros, el mediocampista salió del terreno de juego.

El contención pudo haber sufrido un tirón, que lo dejaría fuera del encuentro ante Herediano, que será el domingo, a las 5 p.m.

Saprissa vs. Alajuelense
David Guzmán (8) no estaría en el juego contra Herediano por una lesión. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Completando estudios

Este medio le consultó al departamento de prensa del equipo por la condición de salud de El Loco y esto nos informaron:

“Este domingo enviaremos el reporte médico, por el momento se están completando estudios médicos”.

En abril del año pasado sufrió un esguince en una de sus rodillas y en julio tuvo un desgarro en la pantorrilla.

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

