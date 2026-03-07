Deportes

Así luce Andrey Amador a dos semanas de su accidente

Andrey Amador se accidentó el 20 de febrero y así luce a dos semanas del incidente

Por Yenci Aguilar Arroyo

Hay muy buenas noticias sobre la recuperación de Andrey Amador: el ciclista ya está recibiendo terapia, luego del accidente que sufrió el 20 de febrero pasado.

Este sábado, su esposa, Laura Segú, compartió un par de videos en sus redes sociales en los que el pedalista aparece haciendo ejercicios.

Hace unos días, la familia de Andrey informó que sería trasladado al hospital Cima y, recientemente, el ganador del Giro de Italia dio un mensaje desde el hospital.

Andrey Amador
Andrey Amador está recibiendo terapia, como parte del proceso de recuperación, luego del accidente que sufrió el 20 de febrero. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

Los ejercicios que recibe Andrey Amador

En los videos que subió su esposa, se aprecia al ciclista haciendo ejercicios en una bicicleta estacionaria y en otro, lanzando una pelota junto con sus hijas Greta y Julieta.

Andrey se observa con buen semblante y metido de lleno en las terapias. En la mano izquierda luce un vendaje.

Recordemos que el ciclista se accidentó en Puntarenas, en los primeros entrenamientos con la Selección de Ciclismo de Ruta, cargo que asumió a finales de enero.

Andrey Amador
Andrey Amador sufrió un accidente el 20 de febrero pasado. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)
Andrey AmadorCiclismo
