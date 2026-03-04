Andrey Amador, desde el hospital, revela las secuelas que sufrió por el fuerte accidente

El ciclista costarricense Andrey Amador expresó desde el hospital las secuelas que sufrió por el fuerte impacto tras su caída en bicicleta en playa Bejuco de Parrita.

Este miércoles 4 de marzo, mostró una herida en su mano, la que le tuvieron que coser y también detalló las secuelas que sufrió.

“Todo bien, full rehabilitación. Aquí vamos poquito a poco, progresando un poquito más. Les cuento a resumidas cuentas lo que pasó, me golpeé la cabeza, la importancia de usar un buen casco, y se me afectó la parte motora del lado izquierdo.

“Entonces, un ejemplo, gestos de la motora fina me costaban, pero bueno ya he mejorado y es parte de la rehabilitación que me ha tocado hacer”, señaló Amador, mientras movía sus dedos pulgar e índice de la mano izquierda.

Señaló que está agradecido con los hospitales en los que ha estado durante este proceso.

Esta es la segunda vez que Amador habla de manera pública desde un centro médico, la primera vez la hizo el domingo 1 de marzo, minutos después de las 12:30 p.m. en el hospital Cima.

El accidente lo sufrió la mañana del viernes 20 de febrero, mientras dirigía a la preselección nacional de Ciclismo de Ruta. Ese día, fue trasladado a la clínica de Parrita, al hospital Max Terán y al hospital Calderón Guardia, en San José, donde estuvo internado. Hace unos días fue trasladado al hospital Cima.

Andrey 1

El ciclista costarricense Andrey Amador habló por primera vez luego del accidente que sufrió en Bejuco de Parrita. Foto: Captura de video (Captura de video/Captura de video)

El mensaje de Andrey Amador

“Estamos muy agradecidos a todos por las preocupaciones, por las buenas vibras, aquí estamos recuperándonos, así que espero que podamos volver lo antes posible”, había dicho Amador en ese primer mensaje.

Andrey Amador habla luego de su accidente en Parrita

También señaló que agradecía por siempre tener comida y recibir buenas atenciones.

“Qué mejor que recuperarse con buena comida, cada vez que uno se levanta o lo levantan porque llegó la comidita o un tecito, o café. Así que pura vida, gracias a Dios por los buenos deseos y nos vamos a volver a ver lo antes posible en la calle, pura vida”, expresó el deportista.