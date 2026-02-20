Ciclistas que iban con Andrey Amador revelan detalles del aparatoso accidente que sufrió

Integrantes de la preselección de ciclismo contaron detalles del aparatoso accidente que sufrió Andrey Amador, entrenador de la Selección Masculina de Ciclismo este viernes.

De acuerdo con Crciclismo, Amador estaba en el primer entrenamiento de la preselección de ciclismo, de cara a los juegos Centroamericanos, cuando perdió el control de la bicicleta en la que se trasladaba.

Inicialmente, Amador fue llevado a la clínica de Parrita, pero minutos después, por su condición fue trasladado al hospital Max Terán, en Quepos.

Andrey Amador fue llevado al hospital, luego de sufrir un accidente este viernes. Foto: Lilly Arce (Lilly Arce/lilly arce)

¿Qué pasó en el accidente?

Según el medio especializado en ciclismo, Amador y los muchachos estaban 1 km hacia Parrita, cuando se dio el incidente.

“Lo que nos cuentan acá integrantes de preselección es que venían a unos 60 kms por hora, Andrey se descompensó, se salió de la vía y comenzó a dar vueltas”, citaron en la transmisión.

Uno de sus dirigidos habló con el medio y señaló que el golpe fue muy aparatoso y las lesiones fueron bastante serias, debido a la velocidad en que viajaba.

Andrey Amador sufrió un accidente mientras entrenaba a la preselección de ciclismo. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

Pablo, uno de los pedalistas que iba en el entrenamiento comentó cómo se produjo el accidente.

“Nos sorprendió, porque fue de un momento a otro. No entendemos qué le pasó, esperemos que todo salga bien, a la mano de Dios.

“Veníamos fuerte, se fue hacia la orilla, todos nos preocupamos, porque al inicio no respondía”, afirmó.

Gabriel Rojas, otro de los pedalistas estaba muy cerca de Andrey y también presenció el accidente.

Andrey Amador fue trasladado al hospital de Quepos, en condición crítica. Foto: captura de pantalla. ( Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

“Íbamos entrenando, se fue de frente, acá hace mucho calor, puede ser que se le resbalara la mano.

“Perdió la conciencia y luego de que cayó no podía respirar bien, por ratos trataba de hablar, pero no se le entendía.

“Tenía dolores en la costilla, creo que se mordió la lengua, se golpeó la mano y por lo menos lo inmovilizaron, para que no tenga otro inconveniente”, aseguró.