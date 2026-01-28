Este es el importante puesto en el deporte nacional que asume Andrey Amador

El reconocido ciclista costarricense Andrey Amador asume el puesto de director técnico de la Selección Nacional de Ciclismo de Ruta en Costa Rica.

El pedalista busca liderar la ruta hacia el cumplimiento de los objetivos del equipo de cara a diversas competiciones en el ámbito internacional.

Andrey Amador asume el puesto de director técnico de la Selección Nacional de Ciclismo de Ruta (Lilly Arce/lilly arce)

El ciclista nacional ofreció palabras tras asumir esta misma semana el puesto de director técnico.

“Muy agradecido con la Federación Costarricense de Ciclismo después de que hace una semana estaba hablando con don Óscar Ávila el tema de las selecciones; fue un reto que lo estuve pensando con la almohada.

“Me llena de muchísima ilusión asumir este desafío; le debo muchísimo al ciclismo de Costa Rica y es un buen momento para intentar aportar eso, darle el granito de arena. Disfruto y amo el ciclismo; además, quiero aportar mi experiencia para conseguir grandes cosas”, recalcó Andrey luego de asumir el pasado martes dicho puesto en el deporte de los pedales.

Andrey Amador se retiró en el 2024 (Alonso Tenorio)

Amador se retiró del ciclismo profesional en el año 2024, después de tener una carrera con muchos logros y reconocimientos, como la participación en competencias como el Tour de Francia, Vuelta a España, Juegos Olímpicos y otras a lo largo de su trayectoria como pedalista profesional costarricense.

Desde el periódico La Teja le deseamos muchos éxitos a Amador en esta nueva etapa, en lo personal y, por supuesto, con miras a mejorar a los ciclistas nacionales en el futuro.