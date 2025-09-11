Andrey Amador relató la mala experiencia que tuvo con una plataforma de transporte

Andrey Amador contó la dura experiencia que vivió con una plataforma de transporte. Lilly Arce. (Lilly Arce/lilly arce)

El ciclista Andrey Amador denunció en redes sociales que le hicieron una trastada con un paquete que debía entregar a inicios de semana.

El pedalista solicitó un servicio a través de una plataforma de transporte y, aparentemente, le quedaron mal con el trámite.

Andrey contó que el lunes anterior pidió que le recogieran un paquete, que era unas llantas para mountain bike y el conductor recoge las llantas y a los cinco minutos de iniciado el viaje lo canceló.

“En pocas palabras se las robó. Espero que no se haya confundido y pensara que le sirven a la moto”, escribió en una historia en Instagram.

Amador apeló a la buena voluntad del conductor.

“Devolverlas por favor, las necesito para Volcano, luego se las regalo si quiere”, agregó a su publicación.

Andrey denunció que el lamentable hecho se dio en Alajuela.