El legendario ciclista Rigoberto Urán está en Costa Rica por una noble causa

Rigoberto Urán, ciclista colombiano está en el país para relanzar su marca de uniformes Go Rigo Go y, al mismo tiempo, presentar el proyecto “Jóvenes Promesas”. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Uno de los mejores ciclistas de la historia de Colombia, Rigoberto Urán está en Costa Rica para darle duro a los pedales, pero de otra forma, ayudando a jóvenes ticos a que cumplan su sueño.

Rigo nos visita para relanzar su marca de uniformes Go Rigo Go y, al mismo tiempo, presentar el proyecto “Jóvenes Promesas”, una iniciativa de la mano de Ciclo Boutique que busca patrocinar a ciclistas de ligas menores y ofrecer charlas motivacionales a niños y jóvenes.

Acompañamos a Rigo este viernes, medalla de plata en los Juegos Olímpicos Londres 2012 durante una actividad que se realizó en Ciclo Boutique, San José, donde Urán compartió con la prensa y con el público detalles de su proyecto, enfocado en apoyar el talento emergente y transmitir valores como la perseverancia, el esfuerzo y la pasión por el deporte.

Los tres jóvenes ya lucen el uniforme del medallista de plata de Londres 2012. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Ilusiones

El expedalista, empresario y motivador, ofreció una charla a chicos de diferentes comités cantonales del país, en la cual contó parte de su historia personal y profesional, con el objetivo de inspirarlos a soñar en grande y a luchar por sus metas.

“Yo también fui un joven con sueños y sé lo importante que es contar con apoyo y motivación. Con ‘Jóvenes Promesas’ queremos dar esa mano a las nuevas generaciones, porque el ciclismo y el deporte son caminos que transforman vidas”, aseguró Rigoberto Urán durante el encuentro.

Explicó que tres promesas del ciclismo tico recibirán apoyo de su parte para que puedan continuar con sus sueños deportivos, incluso les dará, por lo que resta del año, uniformes de su marca personal Go Rigo Go.

El pedalista y motivador quiere ayudar a las nuevas generaciones. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Para mí es importante que los jóvenes hagan y se mantengan en el deporte y mucho de eso depende del apoyo que reciban. Cuando uno está comenzando es fundamental esa ayuda que le permita concentrarse solo en el deporte que se practica.

“Tampoco podemos olvidar que el deporte se practica con placer y diversión, no se puede obligar a los jóvenes a hacerlo, de lo contrario es imposible el crecimiento”, comentó.

Los tres jóvenes que recibirán el apoyo del exciclista olímpico son: Camila Quesada de San Carlos, Isaac Campos de Pérez Zeledón y Fernando Fernández de Cartago. Desde el viernes, los tres ya vestían uniformes Go Rigo Go.

Con esta iniciativa, Urán refuerza su compromiso con el desarrollo del ciclismo en la región y consolida su vínculo con Costa Rica, un país que lo recibe con admiración y entusiasmo.