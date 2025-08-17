Una exmiss Costa Rica asumió el liderato de la Vuelta Máster Femenina en Bicicleta a Costa Rica Kölbi-Kivelix 2025, corrida este sábado 16 de agosto,

ExMiss Costa Rica es líder de la Vuelta Máster Femenina en bicicleta al país. (Cortesía/Cortesía)

Les contamos que la miss Costa Rica 2011, quien quedó entre las 10 mejores del Miss Universo ese mismo año, Johanna Solano, golpeó fuerte la mesa al acomodarse como líder de la Vuelta Máster en la categoría Máster A, después de disputada la segunda etapa.

Johanna Solano lidera la Vuelta Máster Femenina a Costa Rica en bicicleta

La segunda jornada fue de 61 kilómetros y 510 metros de ascenso acumulado, que puso a prueba la resistencia y la capacidad de escalada de las ciclistas en los exigentes tramos hacia Quebrada Grande.

Solano es del equipo Bikestation-Specialized y cruzó la meta con un tiempo de 01:48:36 asumiendo el liderato en la general.

La Vuelta Máster a Costa Rica tuvo su segunda etapa este sábado 16 de agosto. (Cortesía/Cortesía)

“Fue una etapa ideal. Tengo que agradecerle a mi equipo que estuvo siempre adelante controlando los intentos de fuga, cerrando los huecos, algo que ya habíamos hablado, que yo necesitaba para entrar bien ubicada en la salida”, explicó Solano.

La segunda posición fue para Mónica Chavarría Rodríguez (Kratos Cycling) y Pamela Venegas (Nandayure Cycling Team), ambas con 01:48:38.

Johanna Solano siempre ha sido amante de los deportes y del ciclismo en particular. (Cortesía/Cortesía)

El podio lo completaron Karina Ulate (Hope Cycling Team) y María Alejandra Quesada (Trucha’s Bike – Methodtraining_prm).

En Máster B, la más rápida fue Ana María Bernal del Bobbys Cycling Team con un crono de 01:54:37; Máster C también tuvo un cierre muy parejo. Paula Solano (Trimax Ciclo Paraíso) se impuso con 01:54:16, compartiendo el mismo tiempo con Lisbeth Alvarado (Centela Roes HP Babyliss Coruña) y Sofía Chaverri (Sykkel).

La Vuelta Máster Femenina finaliza este domingo con una crono completamente plano. (Cortesía/Cortesía)

En Máster D, la ganadora fue Melissa Salas (Bobby’s) con 01:56:43, en la categoría Máster E dejó como vencedora a Caterina Tellini (Sykkel).

Finalmente, en la modalidad de Solo Etapa Sábado, la ganadora fue Kristie Kibler (Independiente) con un tiempo de 01:54:20.

La Vuelta Máster Femenina finaliza este domingo con una crono completamente plana.