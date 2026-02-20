Andrey Amador sufrió aparatoso accidente y es trasladado de emergencia al hospital

Andrey Amador, entrenador de la Selección Masculina de Ciclismo tuvo un aparatoso accidente, en Playa Bejuco, Puntarenas.

De acuerdo con Crciclismo, Amador estaba en el primer entrenamiento de la preselección de ciclismo, de cara a los juegos Centroamericanos, cuando Amador perdió el control de la bicicleta en la que se trasladaba.

Hace unos minutos, Amador fue llevado a la clínica de Parrita. Según la Cruz Roja, su condición es crítica y por eso fue trasladado al hospital Max Terán, en Quepos.

“Lo que podemos informar es que a las 8:19 a.m. de este viernes se recibió una alerta a través del sistema de emergencias 9-1-1, en la que se reportaba que un ciclista sufrió una aparatosa caída en el sector de Bejuco de Parrita”, informó en un inicio la Cruz Roja de la localidad.

Andrey Amador sufre accidente mientras entrenaba a la preselección de ciclismo. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

Lo que habría pasado con Amador

Según el medio especializado en ciclismo, Amador y los muchachos estaban 1 km hacia Parrita, cuando se dio el incidente.

“Lo que nos cuentan acá integrantes de preselección es que venían a unos 60 kms por hora, Andrey se descompensó, se salió de la vía y comenzó a dar vueltas”, citaron en la transmisión.

Uno de sus dirigidos habló con el medio y señaló que el golpe fue muy aparatoso y las lesiones fueron bastante serias, debido a la velocidad en que viajaba.

Este es el momento en que trasladan a Andrey Amador en ambulancia en estado crítico

Pablo, uno de los pedalistas que iba en el entrenamiento comentó cómo se produjo el accidente.

“Nos sorprendió, porque fue de un momento a otro. No entendemos qué le pasó, esperemos que todo salga bien, a la mano de Dios.

“Veníamos fuerte, se fue hacia la orilla, todos nos preocupamos, porque al inicio no respondía”, afirmó.

Desde La Teja le enviamos un abrazo solidario a Andrey y esperamos que pronto esté mucho mejor.