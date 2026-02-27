Deportes

José Adrián Bonilla será el sustituto de Andrey Amador tras accidente del pedalista

José Adrián Bonilla será el técnico interino mientras Andrey Amador se recuperá del accidente

Por Eduardo Rodríguez

El accidente sufrido por Andrey Amador la pasada semana, que lo mantiene internado en el hospital, provocó que José Adrián Bonilla asuma la selección masculina de ruta como interino mientras se recupera el pedalista.

José Adrián dejó el puesto a inicios del presente año 2026 debido a situaciones personales, pero según información de la Federación Costarricense de Ciclismo, Bonilla aceptó volver para apoyar el proceso de recuperación de Andrey.

José Adrián Bonilla será el técnico interino mientras Andrey Amador se recupera (Lilly Arce/lilly arce)

El ahora técnico interino de la selección dejó su puesto debido a proyectos personales a los que se iba a dedicar.

“Sí, efectivamente, voy a retomar de manera interina mi función como seleccionador nacional de ruta, esto en apoyo a la situación con la que está pasando Andrey, esperando que pronto se recupere y pueda asumir su cargo”, dijo en el comunicado de prensa de FECOCI.

“Con mucha ilusión, con ganas de hacer las cosas bien, y esperamos hacer una digna representación para Costa Rica, y especialmente en honor a todo el proceso que realizó Andrey. Vamos para Colombia al Panamericano, con una selección que yo creo que podríamos tener de nuevo un buen resultado si Dios quiere”, afirmó Bonilla.

El campeonato panamericano se disputará en Colombia entre el 16 de marzo y el 22 del mismo mes, según informó la Federación Costarricense de Ciclismo.

