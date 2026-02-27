Alajuelense retorna al Lito Pérez tras mucho tiempo y con el hijo pródigo de la provincia

Este sábado el estadio Lito Pérez de Puntarenas recibe al campeón nacional, Liga Deportiva Alajuelense, con un viejo conocido que retorna a la que fue su casa, Anthony Hernández.

Los rojinegros no visitan la Olla Mágica desde el 12 de septiembre del 2024, debido a diversas circunstancias, entre problemas logísticos del estadio chuchequero. Desde ese duelo han pasado tres visitas rojinegras fuera del Pacífico, con una victoria manuda, disputada en el Chorotega de Nicoya, y dos empates sin goles en el Ernesto Rohomoser de Pavas.

La afición de Puntarenas le tiene un gran cariño a Pikachu (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En ese último duelo en Puntarenas, el querido Pikachu estaba en la planilla del Puerto, a préstamo de la Liga, y será hasta este sábado que Anthony Hernández vuelva a su provincia, pero como campeón nacional con los erizos y vistiendo otros colores.

“Obviamente, para él siempre va a ser muy emotivo el hecho de jugar contra Puntarenas, ya que fue el equipo en el que creció prácticamente. Entonces él no habla mucho de eso como para evitar; es muy reservado, pero siempre es muy emotivo para él jugar contra el equipo en el que creció”, contó Keisha López, esposa de Pika.

Anthony Hernández vuelve a su casa pero con los colores rojinegros (Prensa Alajuelense)

“Ahorita está muy motivado, gracias a Dios. No ha empezado el torneo como él quisiera, pero siempre él pone las cosas en las manos de Dios. Ya Dios primero está volviendo bien y que rinda como tiene que rendir, siempre poniendo las cosas en las manos de Dios; es una persona que ante todo siempre pone a Dios de primero y todo se da por algo”, relató López en una entrevista con La Teja.

Los monarcas nacionales llegan con la soga en el cuello, pues son sextos de la tabla con apenas nueve puntos, dos por debajo del quinto puesto, que lo ocupa el que será su rival de este sábado.

Saprissa se ubica en el cuarto lugar, con 15 unidades, al igual que San Carlos, que es tercero por goles, mientras que Cartaginés y Herediano están en la cima con 16, por lo que los rojinegros tienen la obligación absoluta de buscar los tres puntos para evitar seguirse rezagando en la lucha por los puestos de clasificación.