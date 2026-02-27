Sorteo de Champions le sonríe al Barcelona mientras al Real Madrid le toca una llave de terror

La suerte está echada en la Champions League luego de que se realizara el sorteo de los octavos de final y con ello quedara definido todo el camino hasta la final en la que el Barcelona y el Real Madrid solo se podrían encontrar en dicha instancia definitiva.

Al Barcelona le sonrió la fortuna, ya que entre sus dos rivales posibles de octavos estaban el Newcastle o el PSG, pero los de Hansi Flick lograron evitar al campeón de Europa y solo se podrán enfrentar a Luis Enrique y compañía hasta una final.

El Real Madrid se volverá a topar con Pep Guardiola y el Manchester City en octavos de final (La Nación/AFP)

A los de Álvaro Arbeloa les tocó el peor rival posible, ya que era o el Sporting de Portugal o el Manchester City, y el azar sentenció que los de Pep Guardiola se vuelven a topar con los blancos, algo que ya ocurrió en esta Copa de Europa en fase de liguilla en la que los ingleses se impusieron 1-2 en el Santiago Bernabéu.

LEA MÁS: Uno de los periodistas deportivos más reconocidos de Europa revive fallida propuesta de matrimonio de jugador tico, pero se la pela

En caso de que los culés superen al Newcastle, les tocará medirse al ganador de la llave entre el Tottenham y el Atlético de Madrid, y en una hipotética semifinal, saldrá del Bodo Glimt, que se verá las caras ante el Sporting y el Bayer Leverkusen contra Arsenal. El ganador de cada una de esas series se topará en cuartos y de esos saldrá el semifinalista del lado culé.

Barcelona se verá las caras ante Newcastle en octavos (OLI SCARFF/AFP)

Los blancos, en caso de superar a Pep Guardiola, les tocará en cuartos de final el Atalanta o el Bayern, mientras que en semifinales, el resto del cuadro lo completan el Paris Saint Germain, que tendrá su revancha por la final del mundial pasado ante Chelsea, y el Galatasaray, que se encontrará con el Liverpool. Entre esos cuatro saldría un semifinalista del lado de la llave de los merengues.

LEA MÁS: ¿Marcel Hernández o Mariano Torres? El “Tanque” Castro abre debate sobre el mejor extranjero en Costa Rica

Los enfrentamientos de ida de la Champions League se jugarán entre el 10 y el 11 de marzo, mientras que la vuelta, el 17 y el 18 del mismo mes, y la gran final de la Copa de Europa será en Budapest el 30 de mayo.