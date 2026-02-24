Deportes

¡La sorpresa de la Champions! El Bodo Glimt tumba al Inter de Milán

El Inter de Milán quedó eliminado de la Champions League tras caer ante el modesto Bodo Glimt

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

La gran sorpresa de esta UEFA Champions League se vivió este martes cuando el modesto Bodo Glimt tumbó al actual líder de la Serie A de Italia y subcampeón de Europa, el Inter de Milán.

Los noruegos se impusieron de forma sorpresiva 3-1 a los italianos en la ida de los 16avos de final, y en la vuelta disputada en el Milán, los escandinavos dieron de nuevo la sorpresa con otra victoria 1-2.

Bodo dio la sorpresa de la Champions eliminando al Inter
Bodo dio la sorpresa de la Champions eliminando al Inter (Prensa Bodo/Prensa Bodo)

La primera mitad supieron jugar con la desesperación del Inter que, como tromba, se fue a buscar meterse en la serie, algo que no sucedería; sin embargo, al 58 de la complementaria, un horror de Akanji en salida le permitió a la visita colocar el 0-1 por intermedio de Jens Petter Hauge.

LEA MÁS: Rolando Fonseca sobre el VAR en el clásico: “Afecta mucho a Alajuelense”

La sentencia llegó al 72 cuando Hakon Evjen puso el 0-2 para liquidar la eliminatoria y con ello el rotundo fracaso del gran Inter de Milán.

Bastoni descontó para los locales al 77, pero ya las cartas estaban echadas y no había marcha atrás para evitar el papelón.

Bodo/Glimt's Norwegian forward #26 Hakon Evjen celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Champions League second-leg play-off football match between Inter Milan and Bodo/Glimt at San Siro stadium in Milan, northern Italy, on February 24, 2026. (Photo by PIERO CRUCIATTI / AFP)
Bodo sorprendió a Europa tras eliminar al Inter (PIERO CRUCIATTI/AFP)

El resto de marcadores de la jornada de Champions

El Atlético de Madrid llenó de goles al Brujas y con un 4-1 en la vuelta sentenciaron su pase a octavos de final.

El Newcastle ya había hecho los deberes en su duelo de ida ante el Qarabag con el 1-6 y cumplió con el trámite ganando ahora 3-2.

LEA MÁS: Asociación Deportiva de Moravia conmueve con mensaje tras la muerte de su jugadora

Leverkusen vivió de la renta de la ida con el 0-2 de visita para eliminar al Olympiacos tras empatar sin goles en Alemania.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Inter de MilánChampions LeagueGodo GlimtUCL
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.