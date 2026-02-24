¡La sorpresa de la Champions! El Bodo Glimt tumba al Inter de Milán

La gran sorpresa de esta UEFA Champions League se vivió este martes cuando el modesto Bodo Glimt tumbó al actual líder de la Serie A de Italia y subcampeón de Europa, el Inter de Milán.

Los noruegos se impusieron de forma sorpresiva 3-1 a los italianos en la ida de los 16avos de final, y en la vuelta disputada en el Milán, los escandinavos dieron de nuevo la sorpresa con otra victoria 1-2.

Bodo dio la sorpresa de la Champions eliminando al Inter (Prensa Bodo/Prensa Bodo)

La primera mitad supieron jugar con la desesperación del Inter que, como tromba, se fue a buscar meterse en la serie, algo que no sucedería; sin embargo, al 58 de la complementaria, un horror de Akanji en salida le permitió a la visita colocar el 0-1 por intermedio de Jens Petter Hauge.

La sentencia llegó al 72 cuando Hakon Evjen puso el 0-2 para liquidar la eliminatoria y con ello el rotundo fracaso del gran Inter de Milán.

Bastoni descontó para los locales al 77, pero ya las cartas estaban echadas y no había marcha atrás para evitar el papelón.

Bodo sorprendió a Europa tras eliminar al Inter (PIERO CRUCIATTI/AFP)

El resto de marcadores de la jornada de Champions

El Atlético de Madrid llenó de goles al Brujas y con un 4-1 en la vuelta sentenciaron su pase a octavos de final.

El Newcastle ya había hecho los deberes en su duelo de ida ante el Qarabag con el 1-6 y cumplió con el trámite ganando ahora 3-2.

Leverkusen vivió de la renta de la ida con el 0-2 de visita para eliminar al Olympiacos tras empatar sin goles en Alemania.