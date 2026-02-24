Rolando Fonseca sobre el VAR en el clásico: “Afecta mucho a Alajuelense”

La polémica del clásico sigue encendida y ahora fue Rolando Fonseca quien expresó su parecer al respecto de lo que considera fue un perjuicio contra Alajuelense por las determinaciones del VAR.

“La Liga sale muy afectada por el resultado de la decisión que toma el VAR”, expresó Rolo en Telenoticias.

Rolando Fonseca dejó claro su opinión sobre el VAR en el clásico (Archivo.)

El exgoleador tanto de Alajuela como de los tibaseños dejó claro su criterio acerca de la última jugada del juego en el que los rojinegros se quejaron de un penal que pudo significar la paridad en el clásico.

“Cuando yo la veo, yo digo que es penal, y eso cambia el partido; tal vez 1-1 fortalecía a ambos y estaban tranquilos, pero esa decisión afecta mucho a Alajuelense”, recalcó Fonseca.

Para el exjugador, esa determinación del VAR afecta mucho también a los vigentes campeones, pensando en el futuro en el torneo.

Saprissa ganó el clásico 2-1 con mucha polémica (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“El margen de error para Liga Deportiva Alajuelense es nulo, ya no tiene; San Carlos está haciendo una gran campaña, lo que está haciendo el Herediano muy bien, los que están allá arribita, esos cuatro arriba han tenido una constancia”, afirmó.

Los rojinegros vuelven a escena el próximo fin de semana cuando visiten al Lito Pérez de Puntarenas por la fecha 9 del Clausura 2026.