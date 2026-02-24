Este es el gran error que Enrique Osses reconoce tras el clásico entre Saprissa y Alajuelense

Enrique Osses explicó el error que se cometió en el clásico entre Saprissa y Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El presidente de la Comisión de Arbitraje, Enrique Osses, habló este martes sobre la polémica generada tras el clásico entre Saprissa y Alajuelense, y dejó clara la postura oficial del ente arbitral.

La jugada que sí fue error: el codazo de Sinclair

Según explicó el jerarca, de todas las acciones cuestionadas solo hay una en la que reconoce un fallo del árbitro Keylor Herrera: el codazo del morado Orlando Sinclair sobre el manudo Fernando Piñar.

Osses fue directo: para la Comisión, esa acción era de tarjeta roja y no amarilla.

“Esta jugada de Sinclair es en la que tenemos el sinsabor más grande. Creemos que la mejor decisión para el juego era haber expulsado al jugador por uso ilegal de brazo, merecía la tarjeta roja”, señaló en el programa Encuentro Deportivo de Yashin Quesada.

El chileno explicó que ya conversó con Keylor Herrera y con Benjamín Pineda, además del resto de la Comisión —integrada por entre ocho y nueve exárbitros— quienes evalúan todos los partidos de la jornada.

Keylor Herrera cometió un error en el clásico según Enrique Osses (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El resto de decisiones fueron correctas, según la Comisión

Más allá de esa acción puntual, Osses respaldó todas las demás decisiones del encuentro:

✅ El penal a favor del Saprissa .

. ✅ La expulsión de Aarón Salazar .

. ✅ La acción final reclamada por Alajuelense como posible penal.

Sobre la última jugada del partido, fue claro en que se trata de una acción “sumamente subjetiva”.

“En esas jugadas hay que darle la derecha al árbitro dentro del campo. La jugada fue revisada”.

Además, explicó el criterio técnico sobre intervenciones del VAR en contactos en el tren superior:

“Las faltas sobre el tren superior deben ser muy claras y tener claro quién inicia el contacto para que el VAR intervenga; la del clásico no es clara y estoy de acuerdo con la decisión de Keylor Herrera”, añadió.