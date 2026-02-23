Exárbitros despedazan el arbitraje del Clásico y señalan quién fue el más perjudicado

Tras el pitazo final del Clásico Nacional, el debate se encendió debido a las constantes acciones polémicas que marcaron el encuentro, el cual concluyó con victoria morada 2-1.

Entre expulsiones cuestionadas, penales no señalados y jugadas divididas, la controversia sigue en el centro de la conversación deportiva. Por ello, en La Teja consultamos a exárbitros nacionales para que analizaran con lupa cada una de las jugadas y nos dieran sus veredictos técnicos sobre el desempeño del cuarteto arbitral.

Keylor Herrera fue el árbitro del clásico (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Marvin Amores fue claro en todas las jugadas polémicas

Este es el veredicto del exárbitro Marvin Amores sobre las acciones más polémicas del Clásico:

El penal no pitado a favor de Alajuelense (final del juego): Sobre la caída del atacante manudo en el área, Amores fue categórico: “Es penal por sujetar a un adversario”. Para el experto, la infracción impidió el desarrollo de la jugada de forma ilícita.

Sobre la caída del atacante manudo en el área, Amores fue categórico: “Es penal por sujetar a un adversario”. Para el experto, la infracción impidió el desarrollo de la jugada de forma ilícita. La acción de Alexis Gamboa sobre Ariel Rodríguez: “Roja por conducta violenta”, sentenció, al considerar que la fuerza utilizada excedió los límites del reglamento.

“Roja por conducta violenta”, sentenció, al considerar que la fuerza utilizada excedió los límites del reglamento. El codazo de Orlando Sinclair sobre Fernando Piñar: “Es tarjeta roja por conducta violenta”, dictaminó, subrayando que el impacto fue directo y peligroso.

“Es tarjeta roja por conducta violenta”, dictaminó, subrayando que el impacto fue directo y peligroso. El agarrón sobre David Guzmán en el área: “No hay duda de que debió marcarse penal por sujetar a un adversario”, aseguró Amores.

LEA MÁS: Así quedó cara de Fernando Piñar luego del codazo sufrido ante Saprissa

El análisis del exárbitro continúa revelando inconsistencias graves en el manejo del Clásico.

La expulsión de Aarón Salazar: “Considero que no es ni amarilla; no la veo siquiera para amonestación”, afirmó, señalando un error de apreciación del central.

“Considero que no es ni amarilla; no la veo siquiera para amonestación”, afirmó, señalando un error de apreciación del central. El penal a favor de Saprissa: “Hay una sujeción contra Alexis Gamboa. Si el árbitro la señala, no hay penal. ¿Pero dónde está el VAR? Ellos tienen que verlo todo: el penal, pero antes, el jalonazo previo”, sentenció.

“Hay una sujeción contra Alexis Gamboa. Si el árbitro la señala, no hay penal. ¿Pero dónde está el VAR? Ellos tienen que verlo todo: el penal, pero antes, el jalonazo previo”, sentenció. La entrada de Sebastián Acuña sobre Alejandro Bran: “Es una jugada por inercia; donde patean el balón, se produce el contacto, pero no la veo para roja”.

Ante la pregunta definitiva sobre quién salió más afectado por las decisiones arbitrales en Tibás, Amores no dudó: “Liga Deportiva Alajuelense”.

Edgar Rodríguez también da su veredicto sobre las jugadas más polémicas

A diferencia de otros criterios, Edgar Rodríguez considera que el arbitraje fue “deficiente por igual” para ambos equipos:

El penal reclamado por la Liga al cierre: “Hubo muchos errores del árbitro; ese penal se tenía que haber señalado a favor de Alajuelense. Las dudas injustificadas son el motivo por el cual el VAR no participó cuando debía hacerlo”.

El arbitraje del clásico fue muy polémico (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La acción de Gamboa sobre Ariel Rodríguez: “Siento que no existe una acción de agredir por parte del jugador; no es una jugada para castigarse con tarjeta roja”.

“Siento que no existe una acción de agredir por parte del jugador; no es una jugada para castigarse con tarjeta roja”. El codazo de Sinclair a Piñar: “Para mí es roja. Hay un contacto por lanzar un codazo y existió la agresión como tal”.

“Para mí es roja. Hay un contacto por lanzar un codazo y existió la agresión como tal”. El supuesto penal sobre David Guzmán: “No hay tal sujeción; no la veo como tal, por lo tanto, no es penal”.

“No hay tal sujeción; no la veo como tal, por lo tanto, no es penal”. La expulsión de Aarón Salazar: “Me pareció que estuvo bien expulsado por la acumulación de tarjetas”.

LEA MÁS: Geiner Segura está de luto por una sensible pérdida

La falta previa en el penal de Saprissa: “Fue un jalonazo leve, insuficiente para invalidar la acción; por ende, el penal sobre Ariel está bien marcado”.

“Fue un jalonazo leve, insuficiente para invalidar la acción; por ende, el penal sobre Ariel está bien marcado”. La entrada de Acuña sobre Bran: “Si bien es cierto que despeja, existe la mala intención de dejar los tacos arriba con fuerza desmedida; eso se debió considerar como sanción disciplinaria”.

Al ser consultado sobre qué equipo sufrió más por el arbitraje en el Ricardo Saprissa, el silbatero fue salomónico: “Para mí los dos fueron perjudicados. Los árbitros fueron demasiado flojos y el nivel estuvo muy por debajo de lo que exige un clásico”.