Así quedó cara de Fernando Piñar luego del codazo sufrido ante Saprissa

Fernando Piñar, futbolista de Alajuelense, quedó con la cara hinchada y necesitará usar una máscara luego de la fractura facial que sufrió en el clásico nacional.

Fernando Piñar usó una máscara para entrenar luego de la fractura en su cara. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Los manudos publicaron este lunes una foto de cómo luce su lateral derecho tras recibir un codazo por parte del delantero del Saprissa, Orlando Sinclair.

La máscara le cubre los pómulos y la nariz, mientras que en el lado derecho de su cara se ve inflamado y con un golpe muy fuerte.

Lo positivo es que el jugador sí pudo entrenar con normalidad; sin embargo, el uso de la máscara deberá ser necesario por varias semanas para cuidarse la zona afectada.

Este domingo, tras los estudios realizados, se confirmó que el defensor rojinegro presenta una fractura en el hueso maxilar, la cual está bajo el pómulo y la nariz.

Por su parte, el futbolista publicó una foto en sus historias de Instagram, sin la máscara, en la que se nota el golpe y con la frase “Volveremos más fuertes”.

Fernando Piñar mostró cómo quedó su rostro tras el codazo sufrido ante el Saprissa. (Captura pantalla/Captura pantalla)

Para Piñar es una situación muy desafortunada, ya que viene de perderse cuatro partidos por una lesión muscular.