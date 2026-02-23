El mismo equipo arbitral del clásico ha estado envuelto en grandes polémicas desde la llegada del VAR

Tras la intensa polémica en el cierre del Clásico Nacional entre Saprissa y Alajuelense, donde los rojinegros reclamaron un penal que pudo significar el empate y que no se señaló pese a una clara toma de la televisión, las miradas volvieron a posarse sobre dos nombres recurrentes en este tipo de controversias: Benjamín Pineda y Keylor Herrera.

Tanto Pineda, quien estaba a cargo de la sala VOR (VAR), como Herrera, encargado de impartir justicia en la cancha, cargan con un historial de decisiones cuestionadas en partidos de alta tensión. El reciente episodio en Tibás reavivó el recuerdo de otros casos sonados donde su participación generó críticas y encendidos debates en el ámbito futbolístico nacional.

Keylor Herrera y Benjamín Pineda fueron protagonistas de diversas polémicas desde la llegada del VAR (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los antecedentes de esta dupla arbitral alimentan el malestar en el fútbol nacional. Uno de los episodios más recordados ocurrió en la gran final del Apertura 2024 entre Alajuelense y Herediano. Apenas al primer minuto, se señaló un penal a favor de la Liga tras una supuesta falta de Elías Aguilar sobre Celso Borges. La decisión fue ratificada por el VAR bajo el insólito argumento de una “zancadilla con el hombro”, una interpretación que desató una ola de críticas al considerarse una acción inexistente como infracción.

Más recientemente, en el Clausura 2025, la polémica se trasladó nuevamente al Ricardo Saprissa. En el cierre de un encuentro ante Cartaginés, al conjunto morado se le anuló un gol que habría significado el 2-1 definitivo. A pesar de que el contacto parecía insuficiente para invalidar la anotación, el arbitraje mantuvo su postura. Aquel empate dejó al “Monstruo” al borde de una histórica eliminación en primera fase, de la cual se salvó por la mínima tras clasificar agónicamente en la última jornada de la fase regular.

Keylor Herrera fue el juez central en el polémico clásico entre Saprissa y Alajuelense (MARVIN_CARAVACA /Marvin Caravaca)

La jugada más comentada del reciente Clásico Nacional fue el penal no señalado a favor de Alajuelense en la Cueva. La acción, ocurrida justo antes de que el guardameta Abraham Madriz asegurara el balón, fue determinante para la victoria del Deportivo Saprissa (2-1). Este resultado no solo significó la derrota del vigente campeón nacional, sino que permitió a los morados romper su racha y volver a ganar un clásico, algo que no lograban desde el año 2024.

En todos estos episodios polémicos, los nombres de Keylor Herrera y Benjamín Pineda han sido el denominador común. A pesar de que en el pasado ambos fueron sancionados debido a la gravedad de sus fallos, la repercusión parece no haber afectado su continuidad inmediata: apenas un día después de la controversia en Tibás, Pineda reapareció en las cabinas del VAR para el encuentro entre Pérez Zeledón y Guadalupe.