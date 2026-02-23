Miguel Calderón le responde sin tapujo a Ferlin Fuentes tras el clásico: “Deje las conspiraciones”

El clásico nacional entre Saprissa y Alajuelense dejó no solo pleito por la polémica determinación del VAR al final con el aparente penal no pitado a los manudos, sino que en redes sociales dejó debates entre periodistas.

Ferlin Fuentes publicó un tuit dejando en duda la credibilidad del VAR: “Benjamín Pineda en la sala VOR en el Clásico. El árbitro es dueño de un bar josefino donde se transmitió un programa de TV de Tuma, personero del Saprissa. ¿Conflicto de intereses?”, publicó.

Periodista Miguel Calderón le respondió a Ferlin Fuentes diciéndole que deje las teorías conspirativas (Jorge Castillo)

Ante esta insinuación de Ferlin, quien es reconocido aficionado a Alajuelense, el comunicador de Teletica, Miguel Calderón, le respondió.

“Benjamín Pineda fue el mismo árbitro que señaló aquella famosa zancadilla con el hombro y penal a favor de la Liga en una final. Y por eso fue castigado con varias jornadas. Deje las conspiraciones, Ferlin, y no involucre a gente como Gilberto Martínez, que nada tiene que ver”, le respondió.

Saprissa derrotó 2-1 a Alajuelense al final del juego con un tanto de penal que fue marcado gracias al VAR, pese a que al final del juego la jugada que pudo significar la paridad rojinegra no se revisó.