¿Guimaraes sigue siendo candidato para dirigir a la Selección? Ronald González lo deja claro

Pese a que semanas atrás sonó el nombre de Alexandre Borges Guimaraes como candidato para dirigir a la Selección Nacional de Costa Rica, la posibilidad ya quedó totalmente descartada por parte del nuevo director de selecciones, Ronald González.

En Tigo Sports, el mismo Ronald confirmó que ya Guimaraes no es opción para poder llegar a la Tricolor en el lugar que dejó Miguel Herrera. También detalló por qué no tomaron en cuenta a Óscar Ramírez.

Alexandre Guimaraes quedó descartado para la Selección Nacional (Rafael Pacheco Granados)

“Hubo una escogencia en la que se decidió a los candidatos. Alexandre Guimaraes, que fue el que nosotros escogimos junto con Óscar Ramírez, (se decidió) que ninguno de los dos iba a estar. Bueno, Óscar ya ustedes saben que se retiró, Guima al final no se pudo hacer nada con él”.

“Fue una decisión del comité, así que no creo que sea falta de capacidad, sino una propuesta, y esta propuesta que se ha hecho se ha inclinado por un técnico extranjero”, acotó González.

El director de Selecciones Nacionales dejó claro que se han comunicado de buena manera con todos los candidatos de los que se ha hablado recientemente, entre ellos Guimaraes.

Ronald González descartó la llegada de Guima a la Sele (Rafael Pacheco Granados)

“Nosotros hemos siempre tenido una buena comunicación con los candidatos, con Guima, Jorge Célico, que también estaba dentro de los candidatos allá en Ecuador, y con Bob Bradley, que era otro candidato para el puesto”.

“Hemos tenido buena comunicación con ellos y era solamente coordinar las citas; no es sencillo tampoco por diferentes compromisos, tanto de ellos como los de la Federación. No es sencillo buscar gente, pero en eso no hubo ningún problema de que pasó algo o no”, explicó en los micrófonos de Tigo.