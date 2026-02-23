Deportes

“No se meta con mis frijoles”: Harrick McLean se puso furioso con Carlos Serrano en pleno programa en vivo

Harrick McLean se enojó como pocas veces con Carlos Serrano en 120 Minutos

Por Eduardo Rodríguez

El programa 120 Minutos de Monumental de este lunes no solo ha estado polémico por lo que pasó en el duelo de Saprissa y Alajuelense, sino que Carlos Serrano provocó la furia de Harrick McLean como pocas veces.

Harrick, estoy indignado con usted, no puede ser que en una jugada de Saprissa: ‘Peligro morado (con un tono bajo, como imitando la narración de Harrick)’, pero en una jugada de la Liga: ‘Viene, ataca la Liga, va la Liga, va la Liga (con un tono alto, igual imitando la narración)’”, comentó Carlos y eso provocó la furia de McLean, quien es abiertamente manudo.

Yo soy un profesional, Serrano, no venga a jugar de payasito, a estar jugando de tontico. Siempre narro como corresponde. Que usted, que es morado, diga que lo hice mal, es su criterio y se le respeta, perdón, pero a mí no me importa”.

Primero respete; si no quiere que me levante y me vaya de aquí, entonces respete. Se está pasando de la raya y eso sí me indigna. No se meta con mis frijoles, papito, no me caliente con esas cosas, deja de decir esas tonterías”, dijo Harrick con un visible enojo.

No sea tan cínico de venir a decir eso en radio y televisión nacional; el día que yo haga eso, que me despidan; no vas a jugar con mi carrera”, añadió McLean.

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

