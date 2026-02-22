Washington Ortega les dejó un picante recado a los morados

Desde su llegada al fútbol nacional, Washington Ortega no conocía la derrota ante el Deportivo Saprissa; sin embargo, este sábado, el arquero de Alajuelense cayó por primera vez y aprovechó para asumir responsabilidades y dejarles un recadito a los tibaseños.

“Me siento muy enojado conmigo mismo porque tendría que haber salvado al equipo en ese penal. Me hago cargo de la derrota porque era un penal que tenía que haber salvado y es por lo que más caliente estoy”, aseguró el portero uruguayo.

Washington Ortega estuvo cerca de pararle el penal a Ariel Rodríguez (MARVIN_CARAVACA /Marvin Caravaca)

Ortega aprovechó para dejarles un recadito a esos aficionados tibaseños que le critican después del primer revés del sudamericano en un duelo frente a Saprissa.

“Lo demás es más de lo mismo, yo no juego solo, yo dependo mucho de mis compañeros, así como ellos también de mí, pero bueno, ahí los vi contentos de que le ganaron a Washington, dicen, y eso que soy uno más del montón; están felices, está bien”, dijo entre algunas risas el guardián del arco del campeón nacional.

Washington Ortega perdió su primer clásico con la camiseta de Alajuelense (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Washington es consciente de que el equipo no pasa un buen momento y es por esa razón que dio su versión de lo que pasa con los rojinegros.

“Desde que yo llegué acá los arranques nos han costado, todos, siempre arrancamos con dudas, entonces es algo con lo cual tenemos que ver qué es lo que pasa, y ahora el campeonato es corto. Hay que remar e ir partido a partido para meternos dentro de los cuatro para entrar al baile”, manifestó Washington en zona mixta.