Clásico entre Saprissa y Alajuelense dejó picados a los hondureños

Este pasado fin de semana se jugaron los clásicos de Costa Rica y Honduras.

En suelo catracho, el Olimpia se midió ante Motagua, en nuestro país se dio el Saprissa contra Alajuelense. Los comentarios de los hondureños denotan cierto grado de envidia.

“El clásico de Honduras hoy. Anoche en Costa Rica. “Estamos mal, cipotes”, puso este pasado domingo el periodista hondureño Mauricio Kawas junto a una fotografía en la que se ven ambos escenarios con una importante diferencia de ambientes.

El ambiente en el clásico de Honduras fue muy pobre al lado de lo que se vivió en el Ricardo Saprissa (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

“Lejos de pensar que somos mejor que la liga de Costa Rica... El clásico entre Saprissa y Alajuelense a reventar en San José y un día después el clásico Olimpia y Motagua a medio aforo... yo lo tengo claro, ellos nos superan en casi todo y como hondureño tenemos que aceptarlo”, publicó Gerard Bustillo, del medio Mi Pasión HN.

Otro de los medios catrachos que no tuvo filtro para comentar su opinión respecto a ambos clásicos centroamericanos fue AS Sports HN.

LEA MÁS: Tifo que usó Saprissa en el clásico modificó foto original para sacar a tres jugadores ¿A quienes?

“¿Se cae a pedazos el fútbol de Honduras? Si el partido que reúne a las dos aficiones más grandes del país presenta esa entrada en un clásico… algo está pasando".

“En Costa Rica, el clásico entre Saprissa vs. Alajuelense maneja un costo promedio de 18.000 colones (aprox. 1,000 lempiras). En Honduras, el clásico tiene un precio de 300 lempiras en sol centro. Precios distintos, contextos distintos… pero la pregunta queda en el aire. ¿Es un tema de espectáculo, organización, economía o identidad?”, publicaron en sus redes sociales.

En el clásico de Honduras el ambiente fue muy frío (X Gustavo Roca/X Gustavo Roca)

La página catracha Fútbol Total fue otra que llamó a sus propios compatriotas como ridículos por comparar a ambas ligas.

“Yo pienso que muchos periodistas y muchos creadores de contenido hasta nos vemos ridículos comparándonos con Costa Rica, ya no nos podemos comparar ni con el fútbol de Nicaragua”.

LEA MÁS: Washington Ortega les dejó un picante recado a los morados

“Estamos cayendo en el ridículo sencillamente, me considero uno de los aficionados más optimistas de Honduras, yo trato de vender al fútbol hondureño como el mejor de Centroamérica, nuestra selección como la mejor de Centroamérica, al Olimpia como el mejor de Centroamérica, pero ha llegado el momento de aceptar la dura realidad: el fútbol en Honduras está muriendo, por no decir que ya murió”.

“¿Cómo explicas que al superclásico de Honduras no le importe a nadie con las graderías prácticamente vacías? Los únicos que asisten son familiares y las barras. Ya tenemos que dejarnos de comparar con Costa Rica. Costa Rica hace tiempo dejó a Honduras atrás, están a años luz de Honduras futbolísticamente y en infraestructura también”, aseguró el catracho en su página de Facebook con más de 39 mil seguidores.