Ronald González tendrá una reunión más que podría dar un vuelco a la Selección de Costa Rica

Ronald González, director de selecciones de la Federación Costarricense de Fútbol, tendrá este lunes una entrevista presencial con el argentino Fernando “Bocha” Batista, el tercero de los aspirantes al cargo de seleccionador nacional.

El técnico argentino Fernando 'Bocha' Batista se reunirá el lunes con Ronald González para definir si se vincula a la Selección de Costa Rica. (EITAN ABRAMOVICH/AFP)

La cabeza del área deportiva de la Fedefútbol se verá con el estratega, de 55 años, en Ciudad de Panamá para conocer sus expectativas y planes para el cargo.

La decisión podría tomarse el miércoles tras escuchar a los tres candidatos

Tras hablar con el Bocha, el miércoles podría tomarse la decisión final sobre quién se quedará con el puesto, luego de haber sostenido reuniones con el español Robert Moreno y el neerlandés Patrick Kluivert.

La aparición del sudamericano ha sido curiosa y sorpresiva, ya que a inicios de la semana se manejaba que la decisión se tomaría entre los dos europeos. Sin embargo, cuando González regresó del Viejo Continente, aclaró que tenía una reunión más pendiente, lo que abrió la puerta al nombre del argentino.

Robert Moreno es la otra opción fuerte para ser técnico de la Selección de Costa Rica. (El Chiringuito/El Chiringuito)

El paso de Batista por Venezuela y los cuestionamientos

El argentino viene de dirigir a la Selección de Venezuela en las últimas eliminatorias rumbo a Norteamérica 2026, proceso en el que no logró el objetivo de clasificar.

La federación venezolana emitió en octubre un comunicado en el que explicó las razones de su salida.

“La decisión responde al hecho de que no se alcanzaron los resultados deportivos establecidos como objetivo en este ciclo. Si bien se reconoce el esfuerzo y la entrega mostrados, la Federación considera que es necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación.

“Bajo la conducción de Batista, la selección mostró carácter competitivo y momentos de evolución futbolística, pero los resultados finales no estuvieron a la altura de las expectativas del país y de la institución”.

Batista no es el único candidato con cuestionamientos. A Moreno le señalan su método de trabajo y resultados deportivos, mientras que a Kluivert se le cuestiona su poca experiencia y escaso conocimiento de la región de Concacaf, siendo este último quien parte con menos opción, según versiones cercanas al proceso.