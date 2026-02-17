Torneo Nacional

Ronald González reveló el objetivo real de su viaje a Europa. ¿Volverá con técnico para Costa Rica?

Ronald González partió a Europa para reunirse con los dos entrenadores que tienen opciones reales para venir a Costa Rica

Por Sergio Alvarado

Ronald González, director de selecciones nacionales de la Federación Costarricense de Fútbol, partió este lunes a Europa para reunirse con los dos entrenadores de los que, en apariencia, saldría el próximo entrenador de Costa Rica.

El español Roberto Moreno y el neerlandés Patrick Kluivert tendrán una entrevista presencial clave con tres representantes de la Fedefútbol y así decidir con quién quedarse.

Ronald Gonzalez presentado como nuevo Director de Selecciones. Aqui junto a Osael Maroto, presidente de la Federacion Costarricense de Futbol
Ronald González y Osael Maroto viajaron a Europa a reunirse con Roberto Moreno y Patrick Kluivert. (Prensa Fedefutbol/Prensa Fedefutbol)

Viaje decisivo para definir al nuevo técnico de la Selección de Costa Rica

Ronítal comentó que este paso es necesario para palpar las sensaciones cara a cara, algo que vía virtual no es igual.

“Vamos a conocerlos, a hablar un poco con ellos, tener esa percepción en persona que es diferente a hacer una entrevista vía Zoom o por computadora”, indicó el director.

La Federación apuesta por una evaluación directa, personal y estratégica, entendiendo que la decisión marcará el rumbo del próximo proceso.

González explicó que los dos entrenadores, más allá de conversar, le mostrarán además el plan que tienen si resultaran elegidos.

Presentación de proyecto: requisito indispensable para asumir la Sele

“Me pidieron un espacio para hacer una presentación, qué es lo que piensan, conocen, qué es lo que han preparado para su proyecto, el cual debe estar alineado al nuestro; eso es un requisito indispensable para nosotros y ellos lo saben”, comentó.

Es decir, no se trata solo del nombre o la trayectoria, sino de un proyecto alineado a la planificación de la Fedefútbol, con una idea clara de trabajo, metodología y objetivos a corto y mediano plazo.

Roberto Moreno suena como opción para la Sele
Roberto Moreno es uno de los candidatos con los que se reunirá Ronald González. (El Chiringuito/El Chiringuito)

El director afirma que se sienten muy optimistas de que luego de esta gira ya se cuente con un entrenador.

“Ya después se presentará un informe; por dicha, conmigo viajan don Sergio Hidalgo, como vicepresidente, y allá nos topa don Osael (Maroto, presidente de la Fedefútbol), porque entre tres es mucho mejor”, indicó.

La meta: nombrar técnico antes de marzo

Costa Rica está trabajando para tener un técnico antes de marzo y aprovechar los amistosos que se darán para esa ventana y luego otro en junio contra Inglaterra.

La urgencia responde a la necesidad de aprovechar la fecha FIFA y comenzar a trabajar de inmediato, especialmente pensando en el amistoso ante Inglaterra, una prueba de alto nivel que exige planificación previa.

Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

