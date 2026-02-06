Juan Carlos Rojas aclara por qué no votó por Ronald González como director de Selecciones

Juan Carlos Rojas reveló por qué no votó por Ronald González, para que ocupara el cargo de director de Selecciones Nacionales.

El expresidente del Saprissa compartió el miércoles en el programa “Tercer tiempo”, del canal OPA y explicó que por temas de agenda no pudo llegar a la sesión en donde se elegiría al sucesor de Ignacio Hierro.

González fue designado director de Selecciones Nacionales el 21 de enero anterior y esto informó la Fedefútbol en su momento:

“El acuerdo fue tomado tras votación del comité, luego de la presentación del informe de la comisión encargada de analizar los perfiles para este puesto.

“González tiene un amplio conocimiento del fútbol nacional como formador y entrenador en Selecciones Nacionales y desarrollo de talento”.

Esto dijo Rojas sobre la designación de Ronald González

Juan Carlos detalló las razones de su ausencia en la trascendental votación:

“Ese día no pude llegar, esa es la realidad, tenía otros compromisos que no podía evitar y ya le había informado al presidente (Osael Maroto), que se me estaba complicando el tema de los compromisos, que es en parte, una de las razones por las que salí de Saprissa.

“Estaba empezando a quedar mal y el presidente me dijo que lo entendía y me pidió quedarme. Pero cuando no pude llegar a esa reunión, que era importante, días después dije que me debía ir, porque, la verdad, esa silla tiene que estar llena por alguien que sí tenga el tiempo para estar ahí”.

Luego, dijo lo que opinaba sobre la llegada del exjugador del Saprissa y de la Selección Nacional.

“Lo conozco superbién, es una persona íntegra, trabajadora; estoy seguro de que le va a ir bien. Ángel Catalina, que era el otro candidato, me parece que hubiera hecho un trabajo extraordinario.

“Y me parece que Ronald conoce muy bien a la Federación, el ámbito nacional, es una persona muy conocedora”, expresó.