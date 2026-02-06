Deportes

Alberth Barahona, de Saprissa, revela cómo enfrentó el susto que tuvo con su salud el año pasado

El jugador de Saprissa Alberth Barahona fue hospitalizado a finales de setiembre del año pasado por un fuerte dolor de pecho y nos contó cómo enfrentó ese gran susto

Por Yenci Aguilar Arroyo

Alberth Barahona, jugador del Deportivo Saprissa, dio detalles de la situación de salud que lo tuvo 9 días hospitalizado, el año pasado.

El jugador puntarenense fue titular en el juego contra Carmelita, en la ida de los cuartos de final del torneo de Copa y luego del encuentro, en el que la S goleó a los verdolagas 6-0, contó que la incertidumbre se apoderó de él cuando tuvo que ir al hospital.

Alberth fue hospitalizado a finales de setiembre del año pasado, por sentir un fuerte dolor en su pecho y presentar mareos. Días después, Saprissa dio a conocer que el muchacho de 20 años había presentado un dolor en su pecho, con mareos y otros síntomas, por eso decidieron llevarlo al Calderón Guardia para hacerle exámenes.

Partido: Saprissa vs Carmelita
Alberth Barahona (39, al centro) habló de la situación de salud que presentó el año pasado. Foto: Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

El mensaje de Alberth Barahona

Esto dijo Alberth en el estadio Saprissa, sobre su salud:

“Fue un proceso complicado, pero gracias a Dios vamos saliendo adelante. Me siento bien, gracias a Dios, ya me dieron de alta y estoy de lleno del equipo.

“Fue un momento complicado en mi vida, no sabía qué iba a pasar, pero afortunadamente todo salió bien y puedo seguir disfrutando de este deporte”, dijo emocionado.

A Alberth ya lo dieron de alta y fue muy sincero de los momentos que vivió.

“Es una historia complicada, no me gusta detallar tanto, pero sí me asusté un poco, estuve 9 días en el hospital”, expresó.

Partido: Saprissa vs Carmelita
Saprissa goleó 6-0 a Carmelita, el jueves por la noche. Foto: Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

El jueves en la noche se le vio en la zona defensiva y esto dijo sobre su participación contra Carmelita:

“Me sentí muy bien, cuando estaba pequeño era esa mi posición, y me siento contento y agradecido con el profe por la oportunidad. Me gusta jugar como defensa, pero me gusta más como contención.

“Hernán (Medford) es un ídolo del saprissismo, es importante para que nos inculque el ADN y la garra que ha caracterizado a Saprissa y desde que llegamos nos pide que luchemos, que no demos una bola por perdida”, afirmó.

La mejor decisión de su vida

Barahona salió de Jicaral, en donde jugó en sus ligas menores y afirmó que su mejor decisión fue llegar al equipo morado.

“El proceso ha sido complicado, pero la llegada a Saprissa es lo mejor que me ha pasado. Llegué acá gracias a Sergio Gila, en su momento él era el coordinador del departamento de scouting y le estoy agradecido porque me abrió las puertas de saprissa.

Director técnico Saprissa José Antonio Giacone Garita.
Sergio Gila fue quien llevó a Alberth Barahona a Saprissa. Foto: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

“Esto ha sido un cambio drástico en mi vida, pero ha sido muy diferente, siempre soñé con jugar acá”, afirmó.

