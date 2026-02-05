Juan Carlos Rojas no se guardó nada al hablar del regreso de Hernán Medford al Deportivo Saprissa

Juan Carlos Rojas, expresidente del Deportivo Saprissa, habló del regreso del técnico Hernán Medford al banquillo morado.

El miércoles, el exdirigente tibaseño dio una entrevista al programa “Tercer tiempo”, del canal OPA, y aclaró que el Pelícano nunca estuvo vetado de su parte y hasta habló del inicio del campeonato del equipo morado.

Este jueves, Medford volverá a dirigir al equipo morado, después de 20 años, y lo hará en el juego de ida de los cuartos de final del torneo de Copa, ante Carmelita. El partido será a las 8 p.m. en el estadio Ricardo Saprissa.

Juan Carlos Rojas, expresidente de Saprissa, habló del regreso de Hernán Medford al club morado. Foto: Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

Las declaraciones de Juan Carlos Rojas

Esto dijo el expresidente tibaseño sobre la llegada de Medford.

“No estaba vetado por mí, además, en decisiones importantes, como las de un técnico, yo no era el dictador, que se hacía solo lo que yo dijera, me gusta un estilo de cualquier liderazgo en donde uno trata de buscar consensos, en donde uno escucha y difícilmente yo llegaba e imponía.

“No estaba vetado ni por mí ni por nadie, por diferentes razones no se dio y sugerí en algunos momentos que viéramos la posibilidad de Hernán, pero por diferentes circunstancias no se dio y me alegra por él verlo ahí”, expresó.

Hernán Medford debutará este jueves como entrenador de Saprissa. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Además, Rojas dio sus impresiones sobre el inicio del campeonato:

“Me alegra, como aficionado no ha sido un buen arranque del torneo, viene Hernán, que se une de vuelta con Marcelo (Tulvovitz, preparador físico) y la dupla pone a soñar. En buena hora, me alegro por él”, expresó.