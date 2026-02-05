Saprissa volverá a recibir a Carmelita después de 7 años ¿Cómo fue ese último partido en la Cueva?

El Deportivo Saprissa volverá a recibir en su estadio a la Asociación Deportiva Carmelita, uno de los clubes más queridos en el ámbito local.

Los verdolagas, que descendieron a la Liga de Ascenso enfrentarán al Sapri este jueves, a las 8 de la noche, en el juego de ida de los cuartos de final del torneo de Copa 2025-2026.

El cuadro pisará la Cueva 7 años después de la última vez en que jugaron en territorio morado, el 17 de enero del 2019, durante el torneo de Clausura de ese año.

LEA MÁS: Jairo Arrieta sorprende al hablar del regreso de Hernán Medford al Saprissa

La última vez que Carmelita visitó el estadio Saprissa fue el 17 de enero del 2019. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

7 años han pasado desde el último partido entre Saprissa y Carmelita.

¿Qué pasó en aquel entonces?

El partido estaba programado para las 8 p.m. y el Monstruo se dio gusto goleando al equipo de Alajuela.

Saprissa en ese entonces era dirigido por Wálter Centeno y Carmelita tuvo a dos entrenadores: Luis José Herra y al mexicano Fernando Palomeque.

Marvin Angulo abrió muy rápido la cuenta, al minuto 5 y Jairo Arrieta tendría una gran noche, pues le marcaría 3 tantos a los carmelos.

LEA MÁS: ¡Paternidad albinegra! Sporting humilla al Cartaginés y lo deja en cuidados intensivos en el Torneo de Copa

Jairo Arrieta le marcó 3 goles a Carmelita, el 17 de enero del 2019. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

El encuentro cerró con marcador de 4-1. Arrieta se lució con un triplete a los minutos 8, 40 y 56, mientras que el descuento de Carmelita llegó al 85′ desde el punto de penal; fue Brayan Rojas quien canjeó la falta por gol para el conjunto carmelo.

Dos meses después, el 3 de marzo, ambos equipos volverían a enfrentarse, esta vez, en el estadio Rafael Bolaños, la casa de Carmelita. Saprissa se trajo los 3 puntos de esa visita a Alajuela y fue Marvin Angulo quien marcó el gol de la victoria.

LEA MÁS: Jeaustin Campos habló del regreso de Hernán Medford al Saprissa, ojo lo que dijo

Este sería el último torneo en el que Carmelita estaría en la máxima categoría, pues a mediados de año se mudaría a la segunda división.