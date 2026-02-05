Deportes

Saprissa volverá a recibir a Carmelita después de 7 años ¿Cómo fue ese último partido en la Cueva?

Saprissa y Carmelita volverán a verse las caras después de 7 años y le contamos cómo fue el último partido de ambos equipos en el estadio Ricardo Saprissa

Por Yenci Aguilar Arroyo

El Deportivo Saprissa volverá a recibir en su estadio a la Asociación Deportiva Carmelita, uno de los clubes más queridos en el ámbito local.

Los verdolagas, que descendieron a la Liga de Ascenso enfrentarán al Sapri este jueves, a las 8 de la noche, en el juego de ida de los cuartos de final del torneo de Copa 2025-2026.

El cuadro pisará la Cueva 7 años después de la última vez en que jugaron en territorio morado, el 17 de enero del 2019, durante el torneo de Clausura de ese año.

La última vez que Carmelita visitó el estadio Saprissa fue el 17 de enero del 2019. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

7 años han pasado desde el último partido entre Saprissa y Carmelita.

¿Qué pasó en aquel entonces?

El partido estaba programado para las 8 p.m. y el Monstruo se dio gusto goleando al equipo de Alajuela.

Saprissa en ese entonces era dirigido por Wálter Centeno y Carmelita tuvo a dos entrenadores: Luis José Herra y al mexicano Fernando Palomeque.

Marvin Angulo abrió muy rápido la cuenta, al minuto 5 y Jairo Arrieta tendría una gran noche, pues le marcaría 3 tantos a los carmelos.

Jairo Arrieta le marcó 3 goles a Carmelita, el 17 de enero del 2019. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

El encuentro cerró con marcador de 4-1. Arrieta se lució con un triplete a los minutos 8, 40 y 56, mientras que el descuento de Carmelita llegó al 85′ desde el punto de penal; fue Brayan Rojas quien canjeó la falta por gol para el conjunto carmelo.

Dos meses después, el 3 de marzo, ambos equipos volverían a enfrentarse, esta vez, en el estadio Rafael Bolaños, la casa de Carmelita. Saprissa se trajo los 3 puntos de esa visita a Alajuela y fue Marvin Angulo quien marcó el gol de la victoria.

Este sería el último torneo en el que Carmelita estaría en la máxima categoría, pues a mediados de año se mudaría a la segunda división.

Marvin Angulo le anotó a Carmelita el 3 de marzo del 2019. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)
