Jairo Arrieta sorprende al hablar del regreso de Hernán Medford al Saprissa

El delantero Jairo Arrieta, quien juega para Jicaral Sercoba habló del regreso de Hernán Medford al Saprissa

Por Yenci Aguilar Arroyo

El delantero Jairo Arrieta no se guardó nada, al hablar del regreso de Hernán Medford al Saprissa.

El jugador de Jicaral Sercoba dio declaraciones al programa Ascenso Total y habló del hecho de ver al Pelícano, de nuevo, en el banquillo del equipo morado.

Jairo llegó a Saprissa en el 2006, cuando el equipo tibaseño era dirigido por Medford.

Jairo Arrieta
El delantero Jairo Arrieta sorprendió al hablar del regreso de Hernán Medford al Saprissa. Foto: archivo.

Las declaraciones de Jairo Arrieta

Jairo habló sobre el entrenador al que ve como un padre.

“Me siento muy contento; (Hernán) es un hombre que conoce a Saprisa, es morado de corazón y le deseo el mayor de los éxitos.

Jairo Arrieta sorprende al hablar de Hernán Medford

“Espero que llegue a solucionar muchas cosas en el equipo, como saprissista que soy. Estoy contento.

“En el ambiente futbolístico uno siempre dice que tiene un papá y para mí, Hernán Medford es un papá, fue el que me dio la oportunidad de llegar a Saprissa, me siento muy agradecido con él y le deseo lo mejor”, afirmó.

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

