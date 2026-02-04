Jairo Arrieta sorprende al hablar del regreso de Hernán Medford al Saprissa

El delantero Jairo Arrieta no se guardó nada, al hablar del regreso de Hernán Medford al Saprissa.
El jugador de Jicaral Sercoba dio declaraciones al programa Ascenso Total y habló del hecho de ver al Pelícano, de nuevo, en el banquillo del equipo morado.
Jairo llegó a Saprissa en el 2006, cuando el equipo tibaseño era dirigido por Medford.
Las declaraciones de Jairo Arrieta
Jairo habló sobre el entrenador al que ve como un padre.
“Me siento muy contento; (Hernán) es un hombre que conoce a Saprisa, es morado de corazón y le deseo el mayor de los éxitos.
“Espero que llegue a solucionar muchas cosas en el equipo, como saprissista que soy. Estoy contento.
“En el ambiente futbolístico uno siempre dice que tiene un papá y para mí, Hernán Medford es un papá, fue el que me dio la oportunidad de llegar a Saprissa, me siento muy agradecido con él y le deseo lo mejor”, afirmó.