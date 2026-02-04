Deportes

¿Hernán Medford podrá dirigir ante Carmelita? Esto dicen en la Unafut

Saprissa recibirá a Carmelita, este jueves, a las 8 p.m. por los cuartos de final del torneo de Copa

Por Yenci Aguilar Arroyo

Saprissa vuelve a la competencia este jueves, para enfrentar a Carmelita, por el partido de ida de los cuartos de final del torneo de Copa.

Una de las dudas que tiene la afición es sobre si el técnico Hernán Medford podrá estar en el banquillo morado ante los verdolagas.

Hernán fue presentado este martes como entrenador del club tibaseño, junto a sus asistentes Géiner Segura y Raúl Ovares.

Hernán Médford, presentado como nuevo director técnico de Saprissa
Hernán Medford podrá dirigir a Saprissa, en el juego ante Carmelita, por el torneo de Copa. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Estará disponible?

Este medio le consultó a Unafut si el Pelícano está listo para dirigir al Monstruo, en el encuentro ante los carmelos.

Hernán Medford
Hernán Medford (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

“Don Hernán Medford ya está habilitado para dirigir mañana”, confirmó el departamento de prensa de la organización.

Saprissa enfrentará a Carmelita este jueves a las 8 de la noche en el estadio Ricardo Saprissa. El juego de vuelta de los cuartos de final será el 11 de febrero.

