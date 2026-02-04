¿Por qué Erick Lonis no deja de hablar de la Liga? El exportero de Saprissa se defiende ante las críticas

¿Por qué en los últimos días Erick Lonis ha estado comparando a Saprissa con Alajuelense?

Este martes, a quien lidera el comité deportivo del cuadro morado le consultaron la razón por la cual ha incluido en su discurso comentarios sobre el archirrival de la “S”.

Lonis, quien estaba en la presentación del técnico Hernán Medford, salió al paso de los cuestionamientos de un sector del saprissismo.

Erick Lonis explicó por qué ha estado comparando a Saprissa con Alajuelense. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Muchas comparaciones

El periodista Daniel Jiménez, de teletica.com, le consultó:

“Le quiero preguntar por un manejo del discurso suyo, en los últimos meses y semanas. Un cierto sector del saprissismo le inquieta que compare mucho a Saprissa con la Liga, se le ha hecho reiteradas preguntas y compara a Saprissa con Alajuelense”.

Lonis pidió que se le dijera en qué momentos ha comparado al Mounstro con los rojinegros y el comunicador puso de ejemplo cuando, la semana pasada, previo al juego ante Pérez Zeledón, comparó la situación de Vladimir Quesada con la de Óscar Ramírez.

Erick Lonis comparó la situación de Vladimir Quesada con la de Óscar Ramírez. Foto: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Si Saprissa y la Liga tenemos cinco puntos... ¿Por qué todo contra Vladimir? No se oye nada contra Óscar”.

En conferencia de prensa, Lonis detalló:

“En el fútbol nacional, si algo necesitamos, es reconocer y analizar el fútbol nacional de forma integral y lo que ha hecho Liga Deportiva Alajuelense con el CAR está bien, es un buen ejemplo a seguir y si queremos competir, tenemos que competir en todos los niveles.

“Cuando hicimos esa comparación del inicio de los torneos, dijimos que los inicios de los torneos de Clausura en enero siempre son muy difíciles para los equipos que llegaron hasta la final y en este caso había que mencionar que a los dos nos costó el inicio”, afirmó.

Después continuó con su explicación:

“Si hubiera sido con Cartago o Heredia, hubiéramos hecho la misma comparación y ahí fue cuando hablamos del tema de que Óscar Ramírez y Vladimir estaban en una situación parecida.

Erick Lonis estuvo en la presentación de Hernán Medford, este martes al mediodía. Foto: Eduardo Rodríguez. (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

“Esas fueron las únicas dos y cuando hablamos de la final, es que estábamos jugando contra un gran equipo que es el campeón centroamericano.

“Si nos gusta que nos reconozcan cuando ganemos, no podemos ser mezquinos y tenemos que reconocer cuando otro equipo es campeón y en este caso es la Liga.

“Tenemos que analizar de forma integral y así tenemos que reconocerlo, así como muchas veces nos han reconocido, eso nos hace crecer”, agregó.