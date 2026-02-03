El furioso descargo de Hernán Medford en su regreso al Saprissa, tras 20 años

Luego de 20 años fuera del club, Hernán Medford regresó al banquillo del Saprissa para sustituir a Vladimir Quesada y fue presentado este martes en una conferencia que generó mucha expectativa.

La sala de prensa del Ricardo Saprissa se encontraba a reventar, pese a que el inicio de la conferencia era a las 12:15 a.m. y desde antes del mediodía la cantidad de medios evidenciaba que era un día en el que había algo grande.

Saprissa presentó de forma oficial a Hernán Medford (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

El primero en ingresar al salón fue Erick Lonis, quien junto con el presidente Roberto Artavia, dio la bienvenida; seguidamente, fueron los refuerzos del fútbol femenino quienes se hicieron presentes.

Luego se produjo la llegada del tan esperado Pelícano, tras dos décadas y muchas otras camisas vestidas y defendidas de por medio.

Raúl Ovares y Geiner Segura se presentaron, junto con Medford como parte del cuerpo técnico, pero fue el Pelícano el encargado de tomar la palabra y dejar claras sus intenciones, al tiempo que expresó su alegría de regresar a su casa, en San Juan de Tibás.

“Uno tiene que ser muy agradecido. Es muy importante para mí volver. Siempre lo decía, que se iba a dar y se dio en este momento, y es de agradecer a Erick y Roberto y, obviamente, a la gran afición que siempre me apoyó cuando se buscaba a algún entrenador. Venimos con una mentalidad ganadora, porque estamos en el equipo más ganador de Centroamérica”, fueron sus primeras palabras.

Minutos después, Medford aseguró que el Hernán de hoy es muy distinto al de tiempo atrás, que fue tan ganador en su momento.

“Uno ha ido cambiando; a mí me tocó muy joven ser entrenador del Saprissa; obviamente, me pesó la inmadurez, pero eso es parte del ser humano. Creo que he aprendido mucho en estos años, he crecido en mi forma de ser. Mi carácter nunca lo voy a cambiar, lo que sí, es mi forma de actuar; eso tiene que quedar claro, pero estoy feliz y tranquilo”, comentó.

Hernán Medford estuvo muy contento en su vuelta al monstruo (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

Pelícano explotó ante pregunta

Pese a su alegría y su tono pacífico, Hernán tuvo un momento en el que se le vio incómodo y hasta un tanto molesto, y fue cuando le preguntaron sobre la desactualización de técnicos ticos, incluido el del máximo rival histórico.

“Uno no entiende, yo no me meto en temas que no sé; hablaron de Óscar Ramírez, ganador, han hablado de Hernán, ganador, entonces si estamos ahí para que hablen a costillas de nosotros, no hay ningún problema, pero ¿qué vamos a hacer?”.

“Les voy a decir algo, se habla de la desactualización del técnico costarricense, pero como ustedes no entienden, les voy a dejar algo claro: el entrenador tico tiene que actualizarse. ¿Saben cuántas horas nos piden para renovar nuestro carnet?, ¿lo saben? Entonces, ¿por qué hablan de la desactualización de los técnicos ticos, si tenemos que completar 200 horas? Es decir, a final del 2026 se me acaba el carnet y tengo que hacer 200 horas de actualización. Entonces, para los que no sabían, ya dejen ese tema; el entrenador tico está actualizado”, aseguró.

Medford tuvo su primera polémica con la prensa (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Ya dejen eso de minimizar al entrenador tico, por favor, porque vean la pregunta y ninguno sabía que nos actualizábamos y hablan sin averiguar, y para que nos den nuestro carnet son 200 horas; o sea, una carrera otra vez. Dejemos ya eso, porque cuando viene alguien de afuera, lo alaban y en los últimos 30 años, el 95% de entrenadores ticos ha ganado campeonatos, Dios guarde actualizados.

“Así que denle valor al tico”, sentenció de forma contundente.

Medford debutará este jueves en el torneo de Copa cuando los morados reciban, en la Cueva, en la ida de cuartos de final, a Carmelita.