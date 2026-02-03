Deportes

¿Cuánto vale la lujosa gorra que utilizó Hernán Medford en su presentación con Saprissa?

Hernán Medford portaba una llamativa gorra al ser presentado como nuevo técnico de Saprissa

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre y Adrián Galeano Calvo

Hernán Medford fue presentado este martes como nuevo entrenador del Deportivo Saprissa y uno de los detalles que más llamó la atención fue la gorra que utilizó durante el acto oficial.

LEA MÁS: Muere el periodista deportivo Ariel Lapetina, quien luchó por años contra delicada enfermedad

El técnico lució una gorra Louis Vuitton, específicamente el modelo LV Signature Cap, según información de IA.

El precio de la gorra

Según información de la tienda oficial de la marca en línea, este modelo tiene un precio aproximado de 555 dólares (unos 270 mil colones). El accesorio refleja el gusto del entrenador por prendas de alta gama y marcas reconocidas a nivel internacional.

Hernán Medford
Hernán Medford se mostró muy contento en su presentación. (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

LEA MÁS: Exjugadores del Cartaginés defienden profesionalismo de Fernán Faerron pese a las dudas por su carácter

Un regreso con expectativas

Medford asume el cargo tras su regreso al club luego de 20 años, con el objetivo de poner fin a una racha de más de un año sin títulos nacionales y devolver protagonismo al equipo.

En la presentación, Medford defendió a los entrenadores costarricenses y dijo que no es cierto que no está actualizado, pues cada vez que tiene que renovar la licencia de técnico, debe hacer 200 horas de estudio y con eso estar al día con las últimas tendencias.

Esta fue la Gorra LV Signature Cap utilizada por Medford, solo que sin las líneas blancas.
Esta fue la Gorra LV Signature Cap es un modelo algo parecido al utilizado por Medford, solo que sin las líneas blancas. (Louis Vuitton/Captura)
Saprissa presentó de forma oficial a Hernán Medford
Saprissa presentó de forma oficial a Hernán Medford (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaHernán MedfordGorraLouis Vuitton
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.