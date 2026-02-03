¿Cuánto vale la lujosa gorra que utilizó Hernán Medford en su presentación con Saprissa?

Hernán Medford fue presentado este martes como nuevo entrenador del Deportivo Saprissa y uno de los detalles que más llamó la atención fue la gorra que utilizó durante el acto oficial.

LEA MÁS: Muere el periodista deportivo Ariel Lapetina, quien luchó por años contra delicada enfermedad

El técnico lució una gorra Louis Vuitton, específicamente el modelo LV Signature Cap, según información de IA.

El precio de la gorra

Según información de la tienda oficial de la marca en línea, este modelo tiene un precio aproximado de 555 dólares (unos 270 mil colones). El accesorio refleja el gusto del entrenador por prendas de alta gama y marcas reconocidas a nivel internacional.

Hernán Medford se mostró muy contento en su presentación. (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

LEA MÁS: Exjugadores del Cartaginés defienden profesionalismo de Fernán Faerron pese a las dudas por su carácter

Un regreso con expectativas

Medford asume el cargo tras su regreso al club luego de 20 años, con el objetivo de poner fin a una racha de más de un año sin títulos nacionales y devolver protagonismo al equipo.

En la presentación, Medford defendió a los entrenadores costarricenses y dijo que no es cierto que no está actualizado, pues cada vez que tiene que renovar la licencia de técnico, debe hacer 200 horas de estudio y con eso estar al día con las últimas tendencias.

Esta fue la Gorra LV Signature Cap es un modelo algo parecido al utilizado por Medford, solo que sin las líneas blancas. (Louis Vuitton/Captura)