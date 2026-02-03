Deportes

Muere el periodista deportivo Ariel Lapetina, quien luchó por años contra delicada enfermedad

El comunicador argentino murió tras enfrentar un delicado estado de salud

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El periodista deportivo Ariel Lapetina falleció luego de enfrentar durante años un delicado estado de salud, razón por la cual fue objeto de constantes cadenas de oración.

La noticia fue confirmada por la prensa internacional y generó numerosas muestras de apoyo y condolencias en redes sociales.

Aportes y programas destacados

Lapetina desarrolló una extensa carrera en medios de comunicación, donde se destacó en espacios deportivos como Al Toque y también se desempeñó como productor de Los Primeros.

Ariel Lapetina
El periodista Ariel Lapetina murió tras luchar contra delicada enfermedad. (La Gaceta/Captura)

Su trabajo fue valorado por colegas y audiencias por su profesionalismo.

Reacciones y despedidas

Amigos y compañeros expresaron su pesar tras conocerse la noticia, recordando su compromiso con la información y su aporte al periodismo deportivo en Argentina.

Ariel LapetinaPeriodista deportivoArgentina
Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

