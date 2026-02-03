Muere el periodista deportivo Ariel Lapetina, quien luchó por años contra delicada enfermedad

El periodista deportivo Ariel Lapetina falleció luego de enfrentar durante años un delicado estado de salud, razón por la cual fue objeto de constantes cadenas de oración.

La noticia fue confirmada por la prensa internacional y generó numerosas muestras de apoyo y condolencias en redes sociales.

Aportes y programas destacados

Lapetina desarrolló una extensa carrera en medios de comunicación, donde se destacó en espacios deportivos como Al Toque y también se desempeñó como productor de Los Primeros.

El periodista Ariel Lapetina murió tras luchar contra delicada enfermedad. (La Gaceta/Captura)

Su trabajo fue valorado por colegas y audiencias por su profesionalismo.

Reacciones y despedidas

Amigos y compañeros expresaron su pesar tras conocerse la noticia, recordando su compromiso con la información y su aporte al periodismo deportivo en Argentina.