Video: Rapero Delaossa cayó desde 20 metros tras fallar su arnés durante un show

El rapero español Delaossa protagonizó un accidente durante un concierto en el Movistar Arena de Madrid, España.

El incidente ocurrió el sábado anterior, al inicio del espectáculo, lo que obligó a detener momentáneamente el evento ante la sorpresa del público.

LEA MÁS: ¿Guerra fría en el Vaticano? La razón por la que el Papa León XIV prefiere callar ante Donald Trump

Falla en el sistema de seguridad

En el video que circula en redes sociales, se aprecia que el artista se preparaba para realizar un salto desde una estructura ubicada a unos 20 metros de altura como parte del show.

Delaossa cayó a unos 20 metros de altura. (Diario Libre/Captura)

Sin embargo, el arnés de seguridad falló y provocó que cayera al suelo frente a miles de asistentes. El músico permaneció varios minutos en el escenario mientras era atendido por personal médico.

LEA MÁS: Video causa indignación tras agresión de mujer embarazada a un adulto mayor

Regreso al escenario

Pese a las lesiones, el rapero regresó al escenario para continuar el concierto.

“No me voy a ir sin terminar esto“, expresó el artista, lo que generó aplausos y gritos del público.

Horas después, los organizadores informaron que sufrió una dislocación de hombro y contusiones en distintas partes del cuerpo.