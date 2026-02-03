Video causa indignación tras agresión de mujer embarazada a un adulto mayor

Un video difundido en redes sociales muestra el momento exacto en el que una mujer embarazada agrede físicamente a un adulto mayor dentro de una unidad de transporte público.

LEA MÁS: Lo que hicieron con la famosa Fontana de Trevi, en Roma, pondrá muy triste a muchos turistas

De acuerdo con los reportes internacionales, el conflicto se habría originado porque el hombre no le cedió el asiento.

Lo que muestran las imágenes

Los hechos ocurrieron en Rusia y, según versiones de testigos, la discusión comenzó cuando la pasajera solicitó el asiento al hombre, quien presuntamente es jubilado. Ante la negativa, la mujer reaccionó de forma violenta.

La agresión se dio frente a todos los pasajeros. (El Heraldo México/Instagram)

LEA MÁS: Esto pasó con el niño de cinco años que fue detenido con su padre en Estados Unidos

En el clip se observa cómo le grita, lo insulta y lo golpea, sin que otros pasajeros intervengan.

Investigación en curso

Las imágenes han provocado miles de comentarios y reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionan la falta de intervención y el respeto hacia las personas mayores.

LEA MÁS: El frío congela a Florida: “llueven” iguanas congeladas y se activa alerta ambiental

Las autoridades de Omsk confirmaron que el caso se encuentra bajo investigación, utilizando el material audiovisual y los testimonios de los pasajeros para esclarecer los hechos.