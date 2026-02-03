Internacionales

Video causa indignación tras agresión de mujer embarazada a un adulto mayor

Las imágenes han generado indignación internacional

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Un video difundido en redes sociales muestra el momento exacto en el que una mujer embarazada agrede físicamente a un adulto mayor dentro de una unidad de transporte público.

De acuerdo con los reportes internacionales, el conflicto se habría originado porque el hombre no le cedió el asiento.

Lo que muestran las imágenes

Los hechos ocurrieron en Rusia y, según versiones de testigos, la discusión comenzó cuando la pasajera solicitó el asiento al hombre, quien presuntamente es jubilado. Ante la negativa, la mujer reaccionó de forma violenta.

Embarazada agrede a adulto mayor
La agresión se dio frente a todos los pasajeros. (El Heraldo México/Instagram)

En el clip se observa cómo le grita, lo insulta y lo golpea, sin que otros pasajeros intervengan.

Investigación en curso

Las imágenes han provocado miles de comentarios y reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionan la falta de intervención y el respeto hacia las personas mayores.

Las autoridades de Omsk confirmaron que el caso se encuentra bajo investigación, utilizando el material audiovisual y los testimonios de los pasajeros para esclarecer los hechos.

Este es el video que circula en redes sociales.
