El frío congela a Florida: “llueven” iguanas congeladas y se activa alerta ambiental

Una inusual “lluvia de iguanas” se registró en el sur de Florida luego de que las temperaturas descendieran hasta rozar los 0 grados Celsius, provocando que decenas de reptiles cayeran inmovilizados desde los árboles en patios, calles y zonas residenciales, según reportes de Local 10 News.

Frío extremo desata alarma ciudadana

Iguanas verdes cayeron inmovilizadas tras el frío extremo en el sur de Florida. (fines ilustrativos) (Frank Cerabino)

Según Infobae, el fenómeno fue observado en ciudades como Fort Myers y Sunrise, donde residentes encontraron iguanas verdes inmóviles tras el brusco descenso térmico. La situación llevó a la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) a activar una campaña especial de recolección, autorizando de forma temporal la manipulación y traslado de estos reptiles bajo protocolos excepcionales.

De acuerdo con Naples Daily News, la oficina de la FWC en Fort Myers fue el único punto habilitado en el suroeste del estado para recibir ejemplares afectados por el frío.

La especialista Jessica Kilgore, de Iguana Solutions, explicó a Local 10 News que este tipo de episodios no es nuevo durante heladas severas.

“El aire frío, especialmente cerca del agua, y el viento intenso las derriban de los árboles”, señaló, al advertir que muchas permanecen vulnerables durante horas.

Las iguanas entran en un estado de torpor (disminución fisiológica temporal de la actividad, metabolismo, frecuencia cardíaca y temperatura corporal) cuando las temperaturas se acercan al punto de congelación, lo que las deja indefensas y provoca su caída repentina, generando temor entre los vecinos.

Medidas excepcionales y control ambiental

El fenómeno fue bautizado por residentes como “lluvia de iguanas”. (Fines ilustrativos) (Instagram)

La FWC emitió una orden ejecutiva temporal que permitió a residentes sin licencia capturar y trasladar iguanas verdes a los puntos designados. Habitualmente, esta práctica está prohibida sin permisos oficiales.

Según Naples Daily News, la mayoría de las iguanas recolectadas son sometidas a eutanasia ética para evitar sufrimiento, mientras que una minoría se destina a personas con permisos para su comercialización legal fuera del estado.

Florida enfrenta desde hace años el desafío de las especies invasoras. Datos de la FWC indican que más de 600 especies no nativas han sido detectadas, y al menos 139 se reproducen libremente en el entorno natural.

