Estados Unidos no ha salido de la megatormenta y ya recibió otra pésima noticia que tiene que ver con el clima

Una masa de aire ártico se desplaza hacia el sur, amenazando con paralizar nuevamente gran parte de Estados Unidos apenas unos días después de un temporal devastador.

Habitantes de Estados Unidos enfrentan una nueva e intensa tormenta invernal. (TIMOTHY A.CLARY/AFP)

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido alertas ante la posibilidad de que una tormenta invernal de gran magnitud genere acumulaciones de nieve críticas en el sureste y el medio oeste del país.

Este fenómeno meteorológico es impulsado por vientos polares que se mueven desde las llanuras del norte hacia la costa del Golfo.

LEA MÁS: Médicos habrían encontrado la posible cura del cáncer de páncreas

Las autoridades han puesto especial énfasis en el riesgo para las poblaciones vulnerables, ya que se espera que las temperaturas caigan a niveles históricos incluso en estados tradicionalmente cálidos como Florida.

El impacto del cambio climático en el vórtice polar

La comunidad científica sigue de cerca esta alteración del vórtice polar, la corriente de aire frío que normalmente se mantiene confinada en el polo norte.

Diversos investigadores sostienen que el cambio climático y el calentamiento acelerado del Ártico están debilitando estas corrientes, permitiendo que el frío extremo escape hacia latitudes más bajas con mayor frecuencia e intensidad.

El impacto de estos eventos ya ha sido letal en semanas anteriores. Balances oficiales indican que las tormentas precedentes han dejado un saldo de más de cien fallecidos, además de severas afectaciones en la infraestructura eléctrica de Luisiana, Tennessee y Misisipi, donde miles de ciudadanos permanecen en la oscuridad.

Desafíos en la recuperación urbana

Mientras el nuevo frente frío avanza, ciudades como Nueva York y Washington luchan por despejar las toneladas de nieve acumuladas.

En la capital estadounidense, la gestión oficial ha enfrentado duras críticas debido al cierre prolongado de centros educativos y a las dificultades para rehabilitar los cruces de carreteras principales, los cuales siguen bloqueados por el hielo endurecido.

LEA MÁS: Hombre que le habría robado moto a mujer, chocó contra un poste y murió

Para mitigar el riesgo, los expertos recomiendan extremar precauciones ante el riesgo de nuevas lluvias heladas.

El avance del frente frío no solo pone a prueba la red eléctrica de Estados Unidos, sino que representa un desafío directo para la industria agrícola y el suministro de servicios básicos en las zonas más golpeadas por la tormenta invernal.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.