Hombre que le habría robado moto a mujer, chocó contra un poste y murió

En los últimos días se ha hecho viral el caso de un joven que, presuntamente, tras robar una motocicleta a una mujer, sufrió un accidente que le causó la muerte.

Aunque el hecho ha tomado relevancia esta semana, ocurrió el 23 de diciembre del año anterior en Buenos Aires, Argentina, según reportes de la prensa internacional.

LEA MÁS: Sale a la luz última fotografía tomada minutos antes del accidente aéreo en Colombia

El supuesto delincuente fue identificado como Benjamín Aron Viola, de 18 años, quien habría interceptado a una mujer, de 32 años, y la habría amenazado con un arma de fuego para robarle su medio de transporte, con el cual él mismo huyó del lugar.

El joven de 18 años chocó contra un poste de luz y murió tras, supuestamente, robarse una moto. (La Voz/Captura)

LEA MÁS: Tres hermanos murieron al caer en un estanque congelado en Texas

Estado de salud y fallecimiento

Minutos después del robo, la policía recibió una alerta por un accidente de tránsito. En el sitio encontraron a un joven gravemente herido tras impactar contra un poste de luz. El joven no portaba casco y, tras las verificaciones, se confirmó que se trataba de la persona que habría robado la moto.

Viola fue trasladado a un hospital con traumatismos craneales severos y permaneció en estado crítico durante una semana, hasta que se confirmó su fallecimiento.

Reacciones tras el caso

Familiares y amigos expresaron su dolor en redes sociales por la muerte del joven, mientras el caso generó múltiples reacciones y debate en plataformas digitales.