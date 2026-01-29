Sale a la luz última fotografía tomada minutos antes del accidente aéreo en Colombia

Una fotografía tomada con ilusión terminó convirtiéndose en una despedida para Gineth Rincón, una de las víctimas del accidente aéreo ocurrido en Colombia, cerca de la frontera con Venezuela.

La imagen fue capturada minutos antes de abordar la aeronave, el pasado miércoles 28 de enero.

El momento antes del siniestro

En la fotografía, tomada dentro del avión, se observa a la joven sentada y sonriente, junto a otros pasajeros que se preparaban para iniciar el vuelo. Aproximadamente 20 minutos después del despegue, la aeronave se habría estrellado en una zona rural de difícil acceso.

Última fotografía de Gineth Rincón tomada dentro de la aeronave. (ANL Noticias/Instagram)

Investigación en desarrollo

De acuerdo con reportes preliminares, las malas condiciones climáticas habrían influido en el accidente. Las autoridades informaron que las 15 personas que viajaban a bordo fallecieron, entre ellas Diógenes Quintero, miembro del Congreso de la República de Colombia.

El caso continúa bajo investigación para determinar las causas exactas del accidente y esclarecer lo ocurrido.