Avión desaparecido con 15 personas a bordo ya fue localizado; entre los pasajeros viajaba una figura política

Un avión con 15 personas a bordo encendió las alertas este miércoles al perder contacto con los controladores de tráfico aéreo en Colombia, cerca de la frontera con Venezuela, según informaron medios internacionales.

La aeronave transportaba a 13 pasajeros y dos tripulantes y recientemente, las autoridades confirmaron que la aeronave fue hallada accidentada y que no hay sobrevivientes entre sus ocupantes.

Ruta y horarios del trayecto

El vuelo había despegado desde la ciudad de Cúcuta con destino al municipio de Ocaña, un recorrido estimado de aproximadamente 23 minutos.

La aerolínea Satena informó que el despegue ocurrió a las 11:42 a.m., y que el aterrizaje estaba previsto para las 12:05 p.m., hora local y de Miami. El último contacto con la aeronave se registró a las 11:53 a.m.

Avión Colombia (CNN/Captura)

Operativo de búsqueda

“Desde Satena se han activado todos los recursos disponibles, en articulación con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección Técnica y de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, para adelantar las labores de ubicación de la aeronave”, indica el informe.

De acuerdo con reportes internacionales, se iniciaron labores de sobrevuelo con aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, del Ejército y de la empresa Searca.

Pasajero de relevancia política

En el comunicado emitido por Satena, aparecen los nombres de los ocupantes, entre los que aparecen Diógenes Quintero, miembro del Congreso de la República de Colombia desde 2022, con mandato vigente hasta 2026, según informó CNN.