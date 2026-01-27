Presidenta encargada de Venezuela se cansó: “Ya basta de las órdenes de Washington”

“Ya basta de las órdenes de Washington” en Venezuela, dijo el domingo la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien tomó las riendas tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, que ha dicho estar a cargo del país.

Antes vicepresidenta de Maduro, Rodríguez asumió el poder de forma temporal después de la caída del mandatario chavista en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

Delcy Rodríguez, quien tomó las riendas tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos (MARCELO GARCIA/AFP)

Su gestión avanza bajo presión del presidente Donald Trump, con quien suscribió acuerdos energéticos y accedió a la liberación de detenidos por razones políticas. Más de 100 presos políticos fueron excarcelados el domingo, según la oenegé Foro Penal, en medio de un proceso que avanza a cuentagotas.

“Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela. Que sea la política venezolana quien resuelva nuestra divergencia y nuestros conflictos internos. Ya basta de potencias extranjeras”, dijo Rodríguez en un mensaje a trabajadores petroleros en el estado Anzoátegui (oriente).

“Le ha costado muy caro a esta república tener que encarar las consecuencias del fascismo, del extremismo en nuestro país”, exclamó.

Rodríguez había dicho no tener “miedo” a enfrentar diplomáticamente a Estados Unidos. “Si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington lo haré de pie, caminando, no arrastrada”, señaló el 15 de enero.

El presidente estadounidense Donald Trump se ajusta la chaqueta al salir del Centro de Congresos durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 22 de enero pasado. Fotografía: (FABRICE COFFRINI/AFP)

Por su parte, Trump la ha calificado como “formidable” y había asegurado que con ella “todo anda muy bien”. Según la Casa Blanca, la invitó a Washington para una visita, aún sin fecha determinada.

Con las relaciones rotas desde 2019, Washington y Caracas avanzan además hacia la reanudación “gradual” de sus lazos. El jueves, Estados Unidos designó a una nueva jefa de su misión diplomática para Venezuela, donde estudia reabrir su embajada.

Estados Unidos ha dicho estar a cargo de la Venezuela pos-Maduro y controlar las ventas de crudo del país.

Más de 100 excarcelados

El gobierno de Rodríguez prometió además un “número importante” de liberaciones. La oposición y oenegés defensoras de derechos humanos denuncian, no obstante, lentitud en el proceso.

Familiares aguardan a las afueras de los penales y pasan la noche a la intemperie con la esperanza de ver a sus seres queridos salir de los calabozos.

“En el Foro Penal hemos verificado 104 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela el día de hoy. Seguimos verificando otras excarcelaciones”, escribió el domingo por la noche el director de Foro Penal, Alfredo Romero, en la red social X.

Más temprano, Romero había informado de “al menos 80” presos políticos excarcelados el domingo.

El gobierno venezolano contabiliza 626 excarcelaciones desde diciembre, cifra que la presidenta Rodríguez pedirá verificar al alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk.

El total oficial contrasta con reportes de oenegés. Foro Penal reporta 375 desde el mismo mes, poco más de la mitad al contar las excarcelaciones de este domingo.

Esa oenegé y otras organizaciones defensoras de derechos humanos estiman que cientos de opositores todavía están tras las rejas en Venezuela.