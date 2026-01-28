Aterradora cifra de muertos por megatormenta en EE.UU. incluye tragedia aérea y frío de -45ºC

Una crisis meteorológica sin precedentes mantiene en estado de parálisis a gran parte de Estados Unidos.

Equipos de rescate trabajan bajo la megatormenta invernal que afecta a diversas ciudades. (MANDEL NGAN/AFP)

El avance implacable de una masa de aire ártico ha consolidado una megatormenta invernal que, hasta el momento, se cobra la vida de al menos 30 personas en diferentes puntos del territorio.

Las fatalidades reportadas por las autoridades locales son el resultado directo de una combinación letal de factores: cuadros severos de hipotermia, colisiones múltiples en carreteras congeladas y tragedias aéreas provocadas por la nula visibilidad y el gélido pavimento.

La gravedad de la situación alcanzó un punto crítico en el estado de Maine, donde un accidente de aviación durante el despegue terminó con la vida de siete pasajeros.

De forma simultánea, en la ciudad de Nueva York, los servicios de emergencia confirmaron el hallazgo de ocho personas fallecidas tras el desplome súbito de los termómetros.

Esta emergencia climática ha obligado a las autoridades a declarar el estado de excepción en al menos 20 estados y en el distrito de Columbia, con el objetivo de agilizar el despliegue de ayuda humanitaria y el rescate de ciudadanos atrapados por la nieve.

Colapso energético y crisis en el sur

El impacto destructivo de esta megatormenta invernal no solo se mide en vidas humanas, sino también en la caída total de la infraestructura básica.

Según los registros actualizados, más de medio millón de hogares y empresas se encuentran sumidos en la oscuridad.

Residentes de Estados Unidos enfrentan temperaturas extremas por el desplazamiento del aire ártico. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

El peso excesivo del hielo acumulado sobre el tendido eléctrico provocó el colapso de las líneas, afectando con especial severidad a estados como Misisipi, Tennessee y Luisiana.

En estas regiones, los cortes de energía son particularmente peligrosos debido a la falta de sistemas de calefacción preparados para tales extremos.

Especialistas del servicio meteorológico nacional explicaron que la recuperación en el sur del país ha sido extremadamente lenta.

A diferencia de los estados del norte, estas zonas no poseen la maquinaria pesada ni los recursos logísticos necesarios para despejar carreteras o reparar redes eléctricas bajo condiciones de congelamiento persistente.

La falta de suministros para el invierno en estas comunidades ha transformado la tormenta en un desafío logístico de escala nacional, donde los estados más afectados no han podido recibir apoyo externo debido al bloqueo de las rutas de transporte.

El impacto del vórtice polar ha dejado carreteras intransitables y miles de vuelos cancelados. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

El fenómeno científico del vórtice polar

Desde una perspectiva científica, este escenario de frío extremo tiene su origen en una alteración drástica del vórtice polar.

Esta corriente de aire gélido, que normalmente circula de forma circular sobre el polo norte, experimentó una deformación que la empujó directamente hacia el centro y sur de Estados Unidos.

Expertos en meteorología sugieren que este comportamiento anómalo y la frecuencia de estos eventos extremos podrían estar estrechamente vinculados con las perturbaciones derivadas del cambio climático global.

La naturaleza de la nieve en este evento ha complicado las labores de limpieza.

Los meteorólogos describen la precipitación como “seca y esponjosa”, una característica que permite que los fuertes vientos la desplacen con facilidad, creando “paredes blancas” que anulan la visibilidad por completo.

Esta condición ha paralizado los principales nodos de transporte, resultando en la cancelación de más de 22,000 vuelos en aeropuertos estratégicos como los de Filadelfia, Washington y Nueva York, dejando a miles de viajeros varados en plena emergencia climática.

Se recomienda a la población civil permanecer en lugares cerrados y evitar cualquier tipo de desplazamiento por carretera mientras las temperaturas continúen en niveles de peligro extremo.

Autoridades atienden la emergencia climática en zonas que permanecen sin servicio eléctrico. (ANGELA WEISS/AFP)

Las proyecciones indican que las sensaciones térmicas de hasta -45°C persistirán en el norte del país, manteniendo la presión sobre los sistemas de salud y las cuadrillas de reparación que trabajan incansablemente para restablecer la normalidad en una nación sitiada por el hielo.

