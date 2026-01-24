Agentes migratorios de EE. UU. matan a balazos a un hombre en Minneapolis y desatan choque político

Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) terminó este sábado con un hombre muerto en Minneapolis, Minnesota, lo que desató una fuerte confrontación entre la Casa Blanca y las autoridades estatales.

El hombre falleció en el lugar. foto: X (X (twitter/X)

La víctima, un hombre de 37 años, fue identificada por sus familiares como Alex Pretti, enfermero en una unidad de cuidados intensivos. El jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, confirmó que se trataba de un ciudadano estadounidense residente en la ciudad.

El hecho ocurrió cerca de las 9 a.m. (hora local). Videos que circulan en redes sociales, y que fueron verificados por el alcalde Jacob Frey, muestran a varios agentes federales intentando reducir al hombre. En las imágenes se observa un forcejeo mientras el sujeto sostiene un celular. Segundos después se escuchan disparos.

O’Hara explicó que participaron varios oficiales y que más de uno accionó su arma.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, indicó que el hombre portaba un arma de fuego con dos cargadores adicionales. Sin embargo, en los videos difundidos no se aprecia que la estuviera utilizando al momento del enfrentamiento.

La Casa Blanca publicó en redes sociales una fotografía del arma que, según afirma, llevaba la víctima. El presidente Donald Trump aseguró que los agentes “tuvieron que protegerse” y cuestionó la actuación de la policía local y de las autoridades estatales.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, reaccionó con dureza. Tras observar los videos desde distintos ángulos, calificó la actuación de los agentes como “repugnante” y acusó al ICE de estar “sembrando caos y violencia” en la ciudad. También pidió a la Casa Blanca retirar a los oficiales federales del estado para evitar más confrontaciones.

El alcalde Frey y el jefe policial O’Hara detallaron que el fallecido contaba con permiso legal para portar armas, algo permitido por la legislación estatal. Aun así, el director de las patrullas del ICE, Gregory Bovino, aseguró en conferencia de prensa que el hombre pretendía “causar el máximo daño” y que la intervención evitó una posible masacre.

Videos del operativo muestran el momento previo a los disparos durante el forcejeo. (X (twitter/X)

El presidente Donald Trump defendió la actuación de los oficiales del ICE tras el incidente. (X (twitter/X)

Según el medio El País, este es el segundo caso en menos de un mes en el que una persona muere tras disparos de agentes migratorios en Minneapolis. El 7 de enero, otra mujer de 37 años falleció en circunstancias similares durante una protesta contra redadas migratorias.

El caso ahora abre un nuevo debate en Estados Unidos sobre el uso de la fuerza por parte de agentes federales y el alcance de los operativos migratorios impulsados por la administración Trump.