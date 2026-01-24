¿Nos están lavando el cerebro? La aterradora advertencia del papa León XIV sobre la IA

El papa León XIV emitió un nuevo y contundente mensaje de alerta respecto a los desafíos que plantea la inteligencia artificial en la sociedad moderna.

Durante su intervención, el líder religioso enfatizó que la ausencia de claridad en el desarrollo de los algoritmos representa una amenaza directa, especialmente por su capacidad de influir de manera silenciosa en el pensamiento de los usuarios globales.

LEA MÁS: Hacen el descubrimiento arqueológico más relevante de los últimos 10 años y lo que hallan es impresionante

Para el pontífice, las herramientas tecnológicas actuales no son simples instrumentos neutros, sino que cargan con las visiones y prejuicios de sus desarrolladores. En este sentido, la innovación digital debe ser observada con cautela, ya que, según sus palabras, “los modelos de IA están moldeados por la visión del mundo de quienes los construyen”.

El papa León XIV durante su discurso sobre los desafíos de la inteligencia artificial actual. (ANDREAS SOLARO/AFP)

El peligro de la persuasión invisible

Uno de los puntos más críticos señalados por el papa León XIV es la eficacia de los sistemas basados en lenguaje avanzado para ejercer una “persuación oculta”. El jerarca sostiene que la inteligencia artificial suele presentar probabilidades estadísticas como si fueran certezas absolutas, lo que distorsiona el conocimiento real y lo sustituye por simples aproximaciones de la realidad.

La preocupación también se extiende a la concentración de poder. El pontífice denunció que esta tecnología, con una capacidad de impacto masivo, está bajo el control de un grupo reducido de corporaciones. Esta hegemonía tecnológica complica el objetivo de una innovación digital equilibrada y al servicio del bien común.

Un llamado a la educación y el control

Frente a este panorama, el papa León XIV no propone frenar el progreso, sino aprender a gestionarlo. La meta principal debe ser “gobernarla, ser conscientes de su carácter ambivalente”, evitando que los algoritmos decidan de forma autónoma sobre aspectos fundamentales de la vida humana.

Expertos analizan cómo los algoritmos afectan la transparencia en la innovación digital global. (Shutterstock/Shutterstock)

Como solución, el Vaticano sugiere integrar la alfabetización digital en todos los estratos educativos. Esta medida permitiría que las personas comprendan cómo la inteligencia artificial moldea su percepción del entorno. Finalmente, el papa reiteró su rechazo al uso de estas herramientas en conflictos bélicos, calificando como una “espiral destructiva” el permitir que las máquinas tomen decisiones sobre la vida y la muerte.

LEA MÁS: El chavismo salió a las calles para exigir la liberación de Nicolás Maduro

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.