España ordena la expulsión del embajador de Nicaragua en medio de tensión bilateral

El gobierno español decidió expulsar al embajador de Nicaragua en Madrid y a otro diplomático acreditado en esta embajada en reciprocidad por la “injusta expulsión” de su embajador en Managua y de la segunda jefatura, informó este lunes una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores español.

“España decidió ayer ordenar la expulsión del Embajador de Nicaragua en España y de otro diplomático acreditado en la Embajada de Nicaragua en Madrid en estricta reciprocidad ante la injusta expulsión del embajador y la segunda jefatura de España en Nicaragua”, indicó la fuente.

(JAIRO CAJINA/AFP)

“El gobierno de España seguirá trabajando por tener las mejores relaciones con el pueblo hermano de Nicaragua”, agregó.

El embajador español, Sergi Farré Salvá, lleva apenas unas semanas al frente de la legación española en Nicaragua cuando le notificaron su expulsión, reportaron medios este fin de semana.

En la cuenta de X de la embajada todavía puede verse un mensaje del 13 de enero deseándole la bienvenida al puesto.

De acuerdo con el periódico El País, los dos diplomáticos españoles ya viajan hacia Madrid.

Este no es, sin embargo, el primer choque diplomático que tiene el ejecutivo que preside el socialista Pedro Sánchez y el gobierno que encabezan ahora Daniel Ortega y Rosario Murillo en los últimos años.

(BORJA PUIG DE LA BELLACASA/AFP)

En 2021, España llamó a consultas a su embajador en el país centroamericano, en medio de un cruce de comunicaciones por una ola de arrestos a opositores, entre ellos siete aspirantes a la presidencia, en la antesala de los comicios presidenciales de noviembre de 2021, donde Ortega obtuvo un cuarto mandato consecutivo.

España protestó por la detención de los opositores en varias ocasiones y demandó su liberación.

En marzo del año siguiente Nicaragua retiró a su embajador Carlos Midence, alegando “presiones y amenazas injerencistas” del gobierno español.

En julio de 2022 las tensiones se redujeron con la llegada de una nueva embajadora española a Nicaragua. Al año siguiente, sin embargo, España otorgó la nacionalidad a más de 300 opositores despojados de la misma, entre los que estaban los escritores Gioconda Belli y Sergio Ramírez, que son ya ciudadanos españoles.

Más tarde, extendió sus ofertas a más opositores desterrados.

Ortega, exguerrillero en el poder desde 2007 y que gobernó Nicaragua también en la década de 1980, es acusado por sus críticos y organismos humanitarios de instaurar una “dictadura familiar” junto a su esposa Murillo, nombrada copresidenta por una reforma constitucional.