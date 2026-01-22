Daniel Ortega detuvo a 71 nicaragüenses por darle “me gusta” a una publicación y ahora hizo esto con 38 de ellos

La administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó la libertad a un grupo de 38 ciudadanos que habían sido arrestados tras manifestar alegría en plataformas digitales por la aprehensión del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Ciudadanos en Nicaragua son vigilados tras celebrar la caída de Nicolás Maduro. (Foto: 19 Digital/Foto: 19 Digital)

La información fue suministrada por el organismo Monitoreo Azul y Blanco, el cual realiza un seguimiento constante de la situación de los presos políticos en el país centroamericano.

Medidas de control y vigilancia

De acuerdo con las denuncias recibidas, el número total de personas bajo custodia por este motivo ascendía a 71 individuos capturados en la primera semana de enero.

La vocera de la organización, Claudia Pineda, detalló en declaraciones a medios locales que, aunque las personas han regresado a sus hogares, permanecen bajo un régimen de vigilancia estricta. Esta medida obliga a los excarcelados en Nicaragua a reportar de manera periódica cada movimiento que realicen ante las autoridades judiciales.

“Lo que hemos confirmado (...) es que 38 personas de ese grupo fueron excarceladas”, afirmó Pineda durante una entrevista. A pesar de estas acciones, el Ejecutivo nicaragüense no ha emitido un comunicado oficial respecto a este proceso de liberación, manteniendo la discrecionalidad que ha caracterizado sus decisiones recientes sobre los presos políticos.

Crisis en Nicaragua aumenta tras las capturas vinculadas al caso de Nicolás Maduro. (Shutterstock/Foto)

Reacción internacional y contexto político

La detención de estas personas generó fuertes críticas desde el exterior. El gobierno de Estados Unidos denunció que el oficialismo castigaba a los ciudadanos nicaragüenses incluso por interactuar con “me gusta” en publicaciones críticas. Este escenario se da en un contexto de alta tensión, ya que Daniel Ortega mantiene una alianza estrecha con la gestión de Nicolás Maduro, quien enfrenta procesos legales en territorio estadounidense.

Actualmente, el mandatario de Nicaragua ha solicitado públicamente la libertad de su aliado venezolano, mientras la comunidad internacional sigue de cerca el trato que reciben los opositores y críticos en la nación centroamericana. Los ciudadanos liberados enfrentan ahora un futuro incierto bajo el control estatal impuesto tras sus publicaciones sobre la captura de Nicolás Maduro.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.