Esta es la relación del actor Zac Efron con un grave caso de abuso sexual en Estados Unidos

En los últimos días volvió a tomar relevancia un caso de agresión sexual contra una mujer ocurrido en 2012, en el que se menciona al actor Zac Efron, conocido por su papel en High School Musical.

La relación del intérprete con el proceso se limita al lugar donde iniciaron los hechos, según la información judicial disponible.

La víctima, identificada como Katie Moore, declaró que conoció a su presunto agresor durante una fiesta realizada en el apartamento del actor, organizada para ver la final de la NBA, donde estaban los hermanos Alon y Tal Alexander, que son señalados por presuntos abusos.

Zac Efron no enfrenta cargos ni está acusado en el proceso judicial.

Lo que relató la víctima

Moore, quien tenía 20 años en ese momento, indicó que asistió a la reunión porque una amiga la invitó y porque deseaba conocer al actor. Durante el encuentro, aseguró que consumió alcohol y drogas junto a su amiga y Tal Alexander.

Tras finalizar el partido, el grupo se trasladó a un club nocturno, donde la joven consumió una bebida que, según su testimonio, le hizo perder el control de su cuerpo.

Posteriormente, despertó sin ropa en una cama junto a Alon Alexander, quien, según su declaración, no le permitió levantarse.

La víctima afirmó que le dijo que no quería tener relaciones sexuales, pero él le respondió “ya lo hiciste”, en tono burlista.

Acusaciones contra los hermanos Alexander

De acuerdo con la prensa internacional, durante la audiencia la fiscal Madison Smyser describió a los hermanos Tal, Oren y Alon Alexander como individuos que utilizaban su estatus social y vínculos con celebridades para atraer mujeres a fiestas, manipularlas, hacerlas consumir drogas y, en algunos casos, emplear fuerza física.

La fiscalía indicó que existen más de 70 denuncias contra los hermanos. (Infobae/Captura)

La acusación incluye testimonios de otras víctimas, así como grabaciones y mensajes. La fiscalía indicó que existen más de 70 denuncias contra los hermanos.

Actualmente, enfrentan posibles condenas que van desde 15 años hasta cadena perpetua por delitos de tráfico sexual, fraude y coacción. Permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn a la espera del juicio.

Las autoridades han señalado que no existen elementos que involucren a Zac Efron en los delitos investigados.